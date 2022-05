Into realizou mais de 50 mil testes contra Covid-19 na pandemia

O Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-Ac) encerrou suas atividades como principal unidade de atendimento a casos de covid-19 na capital acreana com quase 50 mil testes de detecção da doença realizados. O balanço foi divulgado pela equipe de laboratório do hospital, que relembra dificuldades e avanços em meio à uma das maiores crises sanitárias já registradas na história.

“Encerramos os atendimentos direcionados à covid-19 em março desse ano. No início da pandemia, o laboratório era só um posto de coleta, mas com a transformação do hospital em unidade de referência foi necessário montar uma mega estrutura, e o governo fez isso em apenas uma semana, fornecendo aparelhos de ponta e direcionando profissionais de saúde”, lembrou Ângelo Gabriel Manasfi, responsável técnico do laboratório.

A equipe composta por biomédicos, farmacêuticos bioquímicos, técnicos em laboratório e digitadores atualmente permanece na unidade apenas para dar suporte a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ativa no hospital. Contudo, o laboratório deve ser desmontado ainda neste mês de maio, sendo realocado para atendimento ao público na Policlínica do Tucumã.

Logo nos primeiros meses de pandemia, a maioria dos profissionais de saúde foram infectados pela covid-19. Foram dias difíceis, em que os plantões foram dobrados e muitos tiveram que se afastar de suas famílias por longos períodos, em prol da garantia da prestação do serviço à comunidade, mesmo com o risco da própria morte.

Em 2020, foram realizados no Into-Ac 9.423 testes para detecção do novo coronavírus e mais 25.289 exames laboratoriais (hemograma, ureia creatinina, ferritinina, entre outros). Em 2021, o número de testes dobrou, chegando a 20.663 e outros 28.901 exames de laboratório. Em 2022, a população começou a sentir os reflexos da vacinação em massa, mesmo com a chegada da nova variante. Os números de testes tiveram alta, mas os números de exames laboratoriais diminuíram, provando a significativa redução dos números de pacientes internados.

“De janeiro a março testamos 10.880 pessoas para covid e fizemos outros 3.396 exames laboratoriais. Esses resultados vêm apresentando queda dia após dia, nos dando a oportunidade de descanso e recuperação da normalidade. Agradecemos ao governo pelo apoio à equipe de laboratório e a todos os profissionais de saúde da unidade, pelos serviços prestados a população”, finalizou Manasfi.