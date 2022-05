Prestes a ser votado pelo Senado, o projeto de lei da deputada Perpétua Almeida que extingue a cobrança pelas companhias aéreas de bagagem despachada deverá ser vetado pelo presidente Bolsonaro se for referendada pelos senadores.

A informação é do novo ministro da Infraestrutura, Marcel Sampaio, em entrevista ao jornal Valor Econômico desta segunda-feira (2). O projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados no último dia 26 e seguiu para o Senado.

O ministro Marcel Sampaio disse que se a medida for aprovada pelo Senado o Governo terá que vetar para que o valor da passagem aérea não suba ainda mais. “Alguém terá que pagar pelo espaço do porão do avião”, afirmou Sampaio, justificando que a perda das companhias aéreas seria transferida para o valor de cada bilhete e todos acabariam pagando pelas bagagens.