Jeffersson Pereira da Silva ou, como é conhecido na Polícia Militar do Acre (PMAC), 3º sargento P. Silva, tem 39 anos de idade, sendo 12 deles dedicados a uma de suas paixões: o atletismo. Neste domingo, 1º, além de realizar um de seus sonhos, participar da Prova Mountain do Deserto do Atacama, no Chile, o acreano fez bonito: venceu na sua categoria e ficou em 2º lugar geral, tendo sido o mais bem colocado entre os brasileiros.

Com um ambiente que integra natureza, lazer e desafios, as provas são realizadas na cidade San Pedro do Atacama, situada em um planalto, e são divididas nas categorias de 42, 23 e 6 quilômetros. O sargento se inscreveu na de 23 quilômetros, em meio a 300 competidores dos mais variados lugares do planeta, e conseguiu se destacar e subir ao pódio em sua categoria profissional, com o tempo de 2 horas e 5 minutos.

Entre as escalas de serviço, o militar sempre arranjou tempo para os treinamentos e vem se dedicando desde o ano passado para essa prova. Devido à pandemia da covid-19, a organização teve que adiar o evento, o que foi oportuno para o sargento intensificar os treinamentos. O sargento relata, entretanto, os desafios encontrados.

“No deserto há muitas dunas e areia fofa, o que dificulta a corrida. Como aqui na nossa cidade não tem como treinar essa parte, essa foi uma das dificuldades que encontrei, além do clima, que é muito diferente do nosso. Lá peguei uma temperatura de dez graus”, relatou o sargento, que é um dos destaques nas provas de corrida de rua do Estado do Acre, sempre conquistando um lugar nos pódios.

O militar, que desde 2009 integra efetivamente as fileiras da corporação e possui cursos operacionais na área policial, como Ações Táticas Especiais (Cate) da PMAC e Controle de Distúrbios Civis pela Polícia Militar de Rondônia (PMRO), enfatiza o significado da conquista para si e a importância da busca dos sonhos na vida das pessoas.

“Primeiro, é uma realização pessoal, pois queria conhecer essa prova há muito tempo. Em segundo, quero provar para as pessoas que elas podem fazer o que têm vontade. Se têm um sonho, elas podem realizar, basta dedicação e constância”, incentivou o sargento. O filho de uma empregada doméstica e um roçador acaba de conquistar o famoso deserto chileno.