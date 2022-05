Borboleta-folha imita folha seca e some no meio das árvores

Butantã –

Vista de cima ela é uma simples borboleta, mas ao fechar as asas é uma perfeita camuflagem de folha seca. A borboleta-folha (Zaretis isidora) é um dos diversos tipos de inseto com a capacidade de se esconder em meio à natureza.

A espécie pode ser encontrada em toda a extensão da Mata Atlântica, no Cerrado brasileiro e em outros países da América Latina, como Argentina, Bolívia e México. Ela é ativa durante o dia e prefere locais úmidos – o clima úmido e quente está diretamente ligado à sua alimentação, que é baseada em frutas podres.

Vista de cima ela é uma simples borboleta, mas ao fechar as asas é uma perfeita camuflagem de folha seca. A borboleta-folha (Zaretis isidora) é um dos diversos tipos de inseto com a capacidade de se esconder em meio à natureza.

A espécie pode ser encontrada em toda a extensão da Mata Atlântica, no Cerrado brasileiro e em outros países da América Latina, como Argentina, Bolívia e México. Ela é ativa durante o dia e prefere locais úmidos – o clima úmido e quente está diretamente ligado à sua alimentação, que é baseada em frutas podres.

Suas asas possuem linhas escuras semelhantes aos veios de folhas, áreas mais translúcidas e manchadas que imitam ataques de insetos e fungos, além da coloração em tons de laranja, amarelo e marrom. E, para finalizar, as pontas são prolongadas como os pecíolos foliares (segmentos das folhas que as prendem ao ramo ou tronco).

Os machos e fêmeas apresentam algumas diferenças: eles têm manchas marrons mais intensas nas pontas superiores e inferiores das asas, com tom alaranjado vibrante, enquanto as fêmeas são amareladas e uniformes.

BORBOLETA-FOLHA

Espécie: borboleta-folha da ordem Lepidoptera, da família Nymphalidae e do gênero Zaretis. Tem esse nome por imitar uma folha seca.

Onde habita: na Mata Atlântica, no Cerrado brasileiro e em regiões quentes e úmidas da Argentina, Bolívia e México.

Características físicas: vistas de cima, têm asas laranjas ou amarelas, em tom uniforme. Com as asas fechadas, possuem coloração amarronzada, com manchas, transparências e finas linhas escurecidas.

Alimentação: frutas podres e fermentadas (herbívoro).

*Fotografia de Pedro Cattony, tecnologista no Laboratório Estratégico de Diagnóstico Molecular do Instituto Butantan, em parceria com os fotógrafos Guilherme Correia e Paulo César, que fizeram o registro no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo

MAIS NOTÍCIAS

O gafanhoto de chifres longos que é especialista em camuflagem

Parente dos dinossauros? Tartaruga “gigante” tem rabo, garras afiadas e mordida potente

Percevejo-do-maracujá, o terror das plantações de maracujá

Aranhas em casa, na escola, no transporte: devo ter medo delas?

Ouvidoria

Transparência

SIC

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes em nossos sites par