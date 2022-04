Felipe Hid/Agência de Notícias do Acre –

Na semana do aniversário de 30 anos de emancipação política de Capixaba, o governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), contempla o município com obras de pavimentação que giram em torno de R$ 1,3 milhão. A operação é realizada em parceria com a prefeitura local. O titular da Seinfra, Cirleudo Alencar esteve nesta sexta-feira, 29 de abril, na cidade para vistoriar todo o andamento das obras.

Uma das ruas contempladas em Capixaba. Foto: Jean Lopes/Seinfra

“Estamos com a equipe técnica da Seinfra hoje no município de Capixaba, acompanhado da prefeitura local, parceira deste governo. Nós conseguimos construir muitas coisas unindo as forças. E, aqui, governo do Estado do Acre com a Prefeitura de Capixaba, por meio de um alinhamento e de uma gestão participativa, podemos consultar o que o município precisa e, desta forma, garantir os investimentos. Quem conhece o município é a prefeitura”, frisou.

Na andança pelo bairro Édson Barbosa com o prefeito Manoel Maia, o secretário da Seinfra comemorou a evolução da obra. “São 1.700 metros de asfalto que vão contemplar diversas famílias. É uma zona nova de expansão da cidade. A empresa neste momento está fazendo o meio-fio e já tiveram duas ruas concluídas aqui na frente”, disse o secretário.

Secretário da Seinfra, Cirleudo Alencar, é recebido pelo prefeito de Capixaba Manoel Maia. Foto: Jean Lopes/Seinfra

Alencar ressaltou a importância do governo do Estado sempre buscar firmar parcerias com as prefeituras de todos os municípios para avaliar as necessidades de cada cidade e oferecer a estrutura do estado para levar mais desenvolvimento à população.

“O governo do Estado está realizando um programa de pavimentação que está contemplando as prefeituras. O que estamos trazendo é o bem-estar e a trafegabilidade traz esse bem-estar. Quero agradecer à Prefeitura de Capixaba pela parceria. Estamos aqui trazendo benefício e investimento de mais de um milhão só de pavimento”, destacou.

Alencar acompanha de perto a obra de pavimentação. Foto: Jean Lopes/Seinfra

O prefeito de Capixaba agradeceu ao governo do Estado pela parceria que vem sendo crucial para a melhoria na vida das pessoas do município de Capixaba.

“Esta parceria vem de muito tempo e tem nos ajudado. O governo do Estado tem participado diretamente das obras aqui no nosso município. Já é possível ver que este investimento está trazendo um benefício grande para as pessoas deste bairro. As máquinas estão aqui e estão nos ramais, na infraestrutura de todo o município. O governo tem nos ajudado muito. Parabéns pela qualidade da obra, na qual está ficando perfeita”, ressaltou Maia.

População agradece: “É um sonho realizado”

O vendedor de picolés Noel de Souza afirmou que a pavimentação melhora sua condição no trabalho. “São obras que facilitam a nossa vida. Agradeço ao governador Gladson Cameli”, comemorou o senhor Souza.

Vendedor de picolés, senhor Noel Souza, comemora rua asfaltada. Foto: Jean Lopes/Seinfra

Lidiane Olegário, moradora de uma das ruas contempladas reforçou a importância da obra para a população local.

“Gostaria de agradecer ao nosso governador e ao prefeito por ter olhado com carinho para a população de Capixaba e trazer os benefícios para a gente. Hoje estão contemplando nossa região com a rua asfaltada. Muitos que viveram com o problema de estar com a rua cheia de lama, hoje podem ver a nossa rua pavimentada. É um sonho realizado. Admiro muito o trabalho do Governo do Estado, pois tem beneficiado muitas famílias”, exaltou.