Eliel Mesquita –

O estádio Arena do Juruá, palco da Expoacre Juruá 2022, foi visitado nesta sexta-feira, 29, pela equipe organizadora do evento, liderada pelo assessor especial do governo, Rômulo Grandidier. A ideia é iniciar o planejamento, que promete ousar e transformar a edição na maior já realizada na região.

Rômulo Grandidier falou da expectativa que gira em torno do evento. “Hoje, conhecemos o local onde realizaremos a feira. É determinação do governador Gladson Cameli que seja feita uma festa grandiosa para a população do Juruá”, destacou o assessor.

Membros da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), do Departamento de Estradas e Rodagens (Deracre) e da Secretaria de Comunicação (Secom) também estiveram na arena. Todos cumpriam a determinação de realizar um trabalho coeso, que inicialmente vai elaborar o projeto e efetivar a limpeza da área no entorno do estádio.

O espaço onde se apresentará a grande atração da exposição também foi definido. “O show nacional será feito no interior da arena. É intenção do governo de transformar a Expoacre Juruá num dos maiores centros de exposição e esse sonho será realizado este ano”, disse Grandidier.

A feira está programada para ser realizada em meados de setembro deste ano.