Uma grande festa marca neste domingo (1) a reinauguração da Concha Acústica Jorge Nazaré, uma ilha de excelência em meio à terra arrasada que se tornou o Parque da Maternidade de Rio Branco.

Neste sábado (30) equipes estaduais e municipais trabalhavam arduamente para montar o palco, dar os detalhes finais no espaço e promover uma limpeza ao menos nas proximidades da Concha -já que no maior trecho do Parque o cenário pela manhã era de muito lixo, pontos destruídos e matagal tomando conta do ambiente.

Segundo consta, quiosques comerciais abandonados viraram moradia de sem-teto e quadras esportivas estão mal cuidadas.

A festa marca também as comemorações ao Dia do Trabalhador e contará com shows da Banda Mugs II e Ara Ketu, entre outras atrações.

Veja imagens de alguns pontos do Parque da Maternidade na manhã deste sábado: