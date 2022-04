Quem precisa renovar a habilitação, solicitar segunda via ou requerer a carteira nacional de habilitação (CNH) definitiva não precisa mais agendar o atendimento na sede do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC). A partir da próxima segund

O sistema de agendamento foi instituído para diminuir a concentração de pessoas dentro do órgão por conta da pandemia, porém nas últimas semanas o Ministério da Saúde declarou o fim da emergência em saúde e o governo do Estado tornou opcional o uso de máscaras.

Com ampla vacinação e a drástica redução de internações e mortes, aos poucos os serviços voltaram a ser oferecidos sem a marcação de horário. Agora, apenas os atendimentos do Detran OCA, em Rio Branco, necessitam de agendamento.

“Gradativamente os atendimentos estão se normalizando, nas unidades do interior e nas de veículos [ao ar livre] os serviços já vinham sendo oferecidos sem agendamento, e agora entendemos que não há mais necessidade de permanecer com a marcação de horário também na unidade de habilitações. Nossa intenção é atender bem a população do estado”, enfatiza o diretor de Operações do Detran/AC, Anderson Castro.

A unidade do Detran Sede fica localizada na Avenida Ceará, 3059, Jardim Nazle, em Rio Branco, e funciona de 7h30 às 13h30.

Vale lembrar que no Portal de Serviços do órgão pode-se iniciar o processo de renovação de CNH, assim como solicitar a segunda via e a CNH Definitiva, além de ser possível acessar inúmeros serviços de veículos, multas e habilitação.