Ascom /Policia Civil do Acre —

Como parte do planejamento estratégico de enfrentamento à criminalidade e à violência, diversos mandados de prisão forma cumpridos e várias ações de investigação estão sendo realizadas no intuito de desarticular grupos criminosos e pessoas que estão em débito com a justiça.

Nos últimos cinco dias, a Polícia Civil prendeu treze pessoas envolvidas em crimes como: homicídio, trafico, roubo majorado, furto, posse ilegal de arma de fogo, violência domestica, integrar organização criminosa e associação para o trafico.

As prisões foram efetuadas pelo Núcleo de Capturas (NECAP) em vários bairros da capital Rio Branco e na Unidade Prisional Francisco de Oliveira Conde, com a retirada de ativos criminais das ruas como drogas (cocaína e maconha), armas, munições, material para embalo de entorpecente, celulares, balança de precisão e dinheiro que provavelmente é oriundo de praticas ilícitas como venda de entorpecente e roubo.

Durante as ações da Policia Civil foram presos: M.R.A. de 25 anos, F.V.M. de 46 anos, S.S.O. de 35 anos, D.P.S de 31 anos, A.J.S.S. de 42 anos e M.S.P. de 31anos, capturados em via pública. Dentre os presos M.S.P. é líder de organização criminosa que comandava trafico de drogas na região do Jardim das Palmeiras.

O trabalho da Policia Civil é constante e ininterrupto e se dá de forma interligada e em consonância com as demais delegacias da capital e do interior no intuito de fortalecer o combate à criminalidade com a retirada dessas pessoas que estão em débito com a justiça e dessa forma prestar um serviço essencial a sociedade na manutenção da segurança pública.