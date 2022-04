Ascom/Polícia Civil do Acre

Na manhã desta quinta-feira, 28, a Polícia Civil em Mâncio Lima prendeu por força de mandado judicial de prisão, F. N. da S. S. de 24 anos, vulgo “Bazé”, investigado pelo crime de abigeato – roubo de gado – praticado em diversas aéreas rurais do município.

O trabalho investigativo realizado pela equipe de Mâncio Lima, levantamento e colheu elementos que puderam identificar o autor dos crimes que foi preso na cidade de Cruzeiro do Sul em trabalho conjunto das equipes de policiais de Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul.

Além da pratica de roubo de gado, o investigado é responsável também pela pratica de oito arrombamento de lojas comerciais e participar grupo criminoso que age na subtração de bens alheios.

De acordo com o delegado que preside o inquérito, José Obetânio, “Bazé” como é conhecido no mundo crime, deu prejuízo de mais seis cabeças de gado e agia na morte das reses dentro da propriedade rural, esquartejava, desossava e levava somente a carne do animal.

O autor dos delitos é foragido da justiça há aproximadamente cinco meses e é condenado pela justiça, em processo transitado e julgado, a pena de 24 anos de reclusão pelo crime de roubo previsto no Art. 157 – do Código Penal Brasileiro.

Após sua prisão, o investigado foi conduzido à delegacia de Mâncio Lima para ser ouvido pela autoridade policial onde confessou diversos delitos praticados por ele, o que em sua maioria, não agia sozinho.

A instigação segue o curso no sentido de identificar os demais comparsas de “Bazé” envolvidos no cometimento dos delitos e na participação das ações criminosas praticadas contra comerciantes e fazendeiros da região.