Justiça Estadual leiloa imóveis em Rio Branco; veja a lista

Já estão disponíveis para consulta, os editais dos próximos leilões que serão realizados no mês de maio. Todos ocorrem na modalidade eletrônica, por isso, os interessados precisam realizar cadastro, e para ofertar lances, deverão acessar o site da leiloeira Deonizia Leilões (clique aqui!).

O primeiro leilão está marcado para o dia 4 de maio de 2022 para preço igual ou superior ao da avaliação e caso não ocorram lances uma segunda data está agendada para 18 de maio de 2022, para melhor oferta.

Os lances devem ser ofertados pela internet, contudo é preciso fazer cadastro em até 24 horas antes do leilão para poder participar.

As condições para compra de imóveis permitem o parcelamento, sendo uma entrada com 25% do valor e o restante em até 30 meses, porém os lances à vista têm preferência sobre os demais.

A íntegra do editais estão publicados em no Diário da Justiça Eletrônico, na edição n.°7.049, de segunda-feira, 25. Os documentos foram assinados pela juíza de Direito, Thaís Khalil, titular da Segunda Vara Cível da Comarca de Rio Branco.

BENS A SEREM LEILOADOS

A seguir, a lista dos bens que estão sendo leiloados. Para mais informações, consultar edital:

Área remanescente de 2.114,70 m², destacada de um porção maior no Núcleo Colonial Alberto Torres, no município de Rio Branco-AC, avaliado em R$ 267.000,00.

Fração de : 1/5 do lote de terras referência n° 11.02.2.23 – A, situado a Avenida Ceará no Bairro Centro, primeiro distrito de Rio Branco – AC, perfazendo uma área total de 440,00 m², avaliado em R$ 120.828,76.

Um lote de terras urbana, situado na Travessa Capitão Ciríaco, n° 93, Bairro Aviário, no Município de Rio Branco –AC, perfazendo uma área total de 398,54 m², avaliado em R$ 388.850,70.

Um lote de terra rural n° 18-A, situado no Núcleo Colonial Seringal Empresa, Gleba São Francisco, no Município de Rio Branco-AC, medindo 10,9308 ha, avaliado em R$ 7.000.000,00.