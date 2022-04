IBGE pede apoio da Segurança Pública para garantir Censo Demográfico no Acre

Cumprindo agenda de trabalho, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), coronel Paulo Cézar Rocha dos Santos, recebeu, na manhã desta quinta-feira, 28, o chefe da Unidade do IBGE, no Acre, Marco Fábio Esteves. Assuntos relacionados à segurança durante o Censo Demográfico 2022 pautaram a reunião.

Durante o encontro, os gestores iniciaram tratativas para a efetivação de termo de cooperação técnica, visando a criação de um canal de atendimento, dentro do CISP (serviço emergencial 190), para que a população possa consultar a identidade dos servidores do IBGE que atuarão no censo demográfico deste ano.

A iniciativa, segundo os gestores, permitirá mais segurança à população durante a coleta de dados nas residências, ao constatar que os profissionais recenseadores pertencem realmente ao IBGE, garantindo a realização de uma pesquisa com qualidade.

Da reunião, que aconteceu na sede da Pasta, também participaram o coordenador do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), major Felipe Russo, e o coordenador operacional do censo, no âmbito do Estado do Acre, Sebastião Albuquerque.