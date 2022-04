A Diretoria do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed) comemorou a aprovação das mudanças no Plano de Cargo, Carreira e Remuneração (PCCR) dos médicos que trabalham na rede básica da capital. A matéria, encaminhada pelo Executivo, foi apreciada pelos vereadores de Rio Branco já na madrugada de sábado, 23, e deve ser sancionada pelo prefeito Tião Bocalom ainda esta semana.

Para o presidente do Sindmed-AC, Guilherme Pulici, o novo salário oferecido para a classe representa a valorização merecida para os profissionais que atuam na saúde primária. A entidade lutava desde o ano passado pela melhoria.

“O novo salário representa a valorização de uma classe que em gestões anteriores acabou esquecida e quase foi extinta. Agora, com a remuneração oferecida, será motivo de fixação de profissionais”, explicou o sindicalista.

O Sindmed-AC procurou a prefeitura de Rio Branco para negociar o PCCR em junho de 2021, existindo um embate que contribuiu para a reabertura do diálogo e apresentação de uma contraproposta por parte do município que contemplou de forma positiva os médicos, segundo Guilherme Pulici.

“Houve um duro embate, mas, no final, quando recebemos a contraproposta, sentimos o interesse do prefeito na resolução do caso, o que colocou um fim em qualquer debate acalorado. Agradecemos a sensibilidade de Bocalom em atender a demanda da classe de forma efetiva, demonstrando um avanço real na valorização da profissão médica”, afirmou o presidente do Sindmed-AC.

Com o novo PCCR, o médico que possui contrato com a prefeitura de Rio Branco passa de um salário base de R$ 1,8 mil para R$ 9 mil para o clínico geral e R$ 12 mil para o médico de família e comunidade, chegando a quase se equiparar com os valores ofertados pelo Programa Mais Médicos quando são somadas as gratificações.

