Prefeitura de Rio Branco realiza serviços de limpeza e iluminação pública

Visando sempre o bem-estar da população, a prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI) reforça os serviços de limpeza e desobstrução em vários bairros da capital, além do centro da cidade.

Mais de 22.000 (vinte e duas mil) toneladas de entulhos foram recolhidas desde janeiro deste ano até agora, resultado do programa “Cidade Limpa – Povo Desenvolvido”.

São ao todo 30 equipes executando serviços como: capina, roçagem, raspagem, catação e retirada de entulhos, desobstrução de drenagem pluvial e córregos, assim como o melhoramento da iluminação pública. Belmiro Junior, fiscal de equipe de iluminação, explica como tem sido o serviço desenvolvido no bairro Manoel Julião: “Estamos entrando no Manoel Julião com serviço de implantação de led e manutenção das quadras e praças. Depois daqui nós vamos para a grama sintética, e fazer a implantação de novas leds”.

O presidente do bairro, Jordan Magno falou da importância da benfeitoria no local: “Fizemos a solicitação através da zeladoria, e o secretário prontamente mandou uma equipe atender a gente. Essa praça aqui é bem movimentada a noite, é um local que atrai o público. Fazemos eventos aqui como arraial, costelaço, carnaval, todos abertos ao público, além dos eventos esportivos”.