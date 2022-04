O deputado Edvaldo Magalhães disse nesta quarta-feira (27) que tem recebido dezenas de mensagens nas últimas 24 horas de trabalhadores em educação por causa do salário.

“Nós aprovamos a lei 3317, a lei do auxílio-alimentação para os professores e trabalhadores em educação, no valor de R$420 retroativo a 1º de janeiro”, relatou o deputado do PC do B. Porém, mais de 1.000 professores ´permutados´ as prefeituras fizeram pacto com a Secretaria de Educação e foram assumindo a responsabilidade por parte do ensino básico e como o Estado tinha muitas escolas de fundamental 1, nas redes municipais que foram esquecidos na mudança do sistema de ensino pelo Estado quando de realizar o pagamento do auxílio-alimentação.