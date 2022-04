Detran realiza mutirão de entrega de CNH nesta quinta e sexta

Eduardo Gomes –

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC) vai realizar esta semana, em Rio Branco, mais um mutirão de serviços, desta vez para a entrega de uma leva da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), documentos solicitados por cidadãos que não retornaram ao órgão para buscá-los.

Os atendimentos serão realizados nesta quinta e sexta-feira, 28 e 29, das 14 às 16 horas, apenas na Unidade de Habilitação do órgão, localizada na Avenida Ceará, 3.059. Quem renovou, alterou dados, solicitou 2º via ou CNH definitiva há mais de sete dias deve procurar o Detran sem necessidade de agendamento para realizar o serviço.

“Estamos com muitas habilitações aguardando retirada. Pela facilidade de usar o aplicativo e ter a CNH no formato digital, as pessoas acabam se esquecendo de vir buscar seu novo documento quando realizam algum serviço. Essa é mais uma oportunidade para quem não tem muito tempo de vir ao órgão”, lembra Elisangela Lopes, chefe da Divisão de Atendimento ao Público Habilitação.

Dirigir sem portar CNH

Conduzir veículo sem portar os documentos pessoais e do veículo é infração leve, passível de multa de R$ 88,38 e anotação de três pontos no prontuário da CNH. Além disso, o veículo pode ser retido pela autoridade de trânsito até a apresentação dos documentos.