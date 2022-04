Saúde do Acre segue programação e realiza cirurgias bariátricas

Juliana Queiroz-

Foram realizados nesta terça-feira, 26, mais dois procedimentos de cirurgias bariátricas na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre). A unidade hospitalar vem seguindo toda a programação e, em duas semanas, realizou quatro procedimentos. Os pacientes foram dos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. O coordenador administrativo do Programa de Obesidade, Alysson Morais, explica que desde o retorno das cirurgias, ocorrido em fevereiro, esse foi o segundo procedimento cirúrgico em um paciente superobeso.

“A Fundhacre realizou mais quatro procedimentos de cirurgias bariátricas, como parte da programação deste ano. Realizamos nossa segunda cirurgia de um paciente superobeso, que requer um material diferenciado. Todos estão sendo assistidos e acompanhados para uma melhor recuperação do paciente”, disse.

Em menos de seis meses o Programa de Obesidade já realizou 14 procedimentos cirúrgicos, superando, assim, o quantitativo de cirurgias do ano inteiro de 2019, um total de 10 cirurgias.

A paciente, Maria Janaína Cavalcante da Silva, de 27 anos, moradora de município de Rio Branco, já aguardava a tão sonhada cirurgia há quatro anos.

“Me senti muito acolhida pela equipe. Eu estava com muito medo, porém, quando eu entrei no centro cirúrgico, já senti tranquilidade, que foi transmitida pela equipe do doutor Romeu”, destacou a paciente.

Rasmilda Melo Mouta Silva, 53 anos, é de Cruzeiro do Sul. Após uma espera de aproximadamente dois anos, realizando diversos exames, a paciente relata que agora terá uma mudança na qualidade de vida.

“Estou muito feliz. Eu sei que daqui para a frente minha qualidade de vida vai mudar, vou poder fazer minhas atividades que antes não podia. Não tenho o que reclamar do grupo que me atendeu, somente agradecer. Foi a realização de um sonho completo”, disse Rasmilda.