O Líder do Governo na Aleac, Pedro Longo, disse nesta terça-feira (26) que ingressou com PL para permanência de fisioterapêutas em UTIs adultas e pediátricas.

“Para que haja atendimento ininterrupto em UTIs e CTIs também, estando os profissionais atuando em tempo integral”, disse.

Trata-se de cumprir uma exigência do Conselho Federal de Fisioterapia. “Resulta inclusive em menores custos adicionais em comparação com UTIs onde não há atendimento 24 horas”, disse.

Longo diz que o PL visa regulamentar lei que já existe e que não há custos para sua implementação. “Na pandemia, foram esses profissionais junto com a equipe multidisciplinar permitiram a sobrevida de muitos pacientes”, disse.