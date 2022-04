Lima volta a detonar política para o agro: “setor rural às baratas”

O deputado Jonas Limas afirmou nesta terça-feira (26) que o setor rural está entre às baratas no Acre. Em todos os escritórios da Seaprof não tem técnico para prestar informação ao produtor.

“O agronegócio é tudo para o Acre, passando pela agricultura familiar, gera emprego para o Estado”, disse, lembrando que existiam 360 máquinas deixadas pelo governo anterior mas todas foram recolhidas.

Lima diz que muitas emendas parlamentares estão destinadas à produção rural. “Cada real empregado no setor rural ele devolve 3 ou 4”, garante, pedindo investimentos mais consistentes e políticas objetivas de parte do governo.