Duarte diz que terceirzada da SEE não paga salário há 3 meses

O deputado Roberto Duarte disse nesta terça-feira (26) as empresas terceirizadas da Secretaria de Educação. Uma queixa repassada por trabalhador afirma que há empresa que não paga há três meses o salário de seus colaboradores.

“Três meses sem receber”, disse Duarte. “É mais uma denúncia que registramos aqui”, completou.

Duarte rebateu o discurso de Daniel Zen questionando a construção de um conjunto habitacional em Rio Branco anunciado pelo governo. Duarte diz que há garantias de implementação do projeto e que irá cobrar do senador Marcio Bittar e do governo a execução das obras.