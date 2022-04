O deputado Antônio Pedro disse nesta terça-feira (26) que fez indicação ao Deracre para melhoramento na Estrada da Borracha, em Xapuri.

Ele citou também a questão de pontes e acessos naquela região.

No domingo passado, ele esteve reunido com diretores do Deracre e produtores rurais de Xapuri. Mais de 80 pessoas participaram e receberam garantias de melhoramento de ramais e pontes.

“Agradeço a todos e ao governador Gladson Cameli”, disse, lembrando das ações na comunidade do Tupá a partir de recursos com emendas de sua autoria.

O Estado, segundo ele, vem dando contrapartida aos recusos alocados especialmente pelo senador Marcio Bittar. Pedro diz que vem acompanhando todas as etapas de obras como a ponte da Sibéria, por exemplo. “Não é mais promessa mas está avançando”, disse.