Com o objetivo de realizar o sonho dos acreanos de conquistar a casa própria, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur), anuncia o projeto Casa Acreana.

O projeto, que é fruto de recursos do senador Márcio Bittar, prevê a construção de um conjunto habitacional em Rio Branco. No orçamento, que gira em torno de R$ 40 milhões, estão inclusas as construções de 479 unidades habitacionais, 40 áreas verdes e 5 áreas institucionais.

Luiz Felipe Aragão, titular da Sedur, considera que o investimento vai reduzir a desigualdade social no Acre, além de garantir a ocupação urbana planejada.

O Conjunto Habitacional Irineu Serra será erguido no loteamento que leva o nome do mestre Irineu, na capital acreana. Além das casas, a gestão estadual vai garantir toda a parte de infraestrutura do complexo para o atendimento da população: pavimentação; terraplanagem; drenagem; rede de água; rede de esgoto; tratamento de esgoto; iluminação pública; calçadas; sinalização; e acessibilidade.

A expectativa do governo é conseguir contemplar mais de 470 famílias acreanas que buscam a casa própria e, ao todo, cerca de 1.916 pessoas podem ser atingidas com a política pública.

“O desenvolvimento habitacional é de extrema importância para o estado. A falta de uma infraestrutura afeta diretamente a qualidade dos conjuntos habitacionais, o que cria um gargalo, e agora o governo vai atuar diretamente na vida da população. Já temos um projeto em andamento e, com o apoio do senador Márcio Bittar, conseguiremos implantar e trazer mais condições dignas de moradia aos habitantes do Acre”, concluiu.