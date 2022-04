O Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual do Acre (CAP/AC) está com 30 vagas abertas para o curso Técnicas de Cálculos do Sorobã Público.

As inscrições são gratuitas e ocorrem entre os dias 27 e 29 de abril na sede do CAP, situada na Rua Omar Sabino de Paula, 650, no bairro Estação Experimental, em Rio Branco. O curso é voltado para professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE), mediadores, assistentes e de sala comum, além de pessoas com deficiência visual e comunidade. São 18 vagas para educadores, 1 para pessoas com deficiência visual e 11 para a comunidade.

As aulas iniciam no dia 2 de maio e vão até 28 de junho e somam uma carga horária de 120 horas/aula. Elas serão no formato presencial, das 18h às 21h. Por esse motivo, um dos pré-requisitos é que o candidato esteja em dia com a vacinação da covid-19, além de ter idade mínima de 18 anos e diploma do ensino médio ou superior.

O sorobã é um ábaco de origem chinesa que foi trazido ao Brasil pelos imigrantes japoneses em 1908. Em 1949 foi adaptado por Joaquim Lima de Moraes, que tinha miopia progressiva, com tecido emborrachado entre as contas e relevo nos números da régua que divide o objeto. Hoje ele é usado no ensino de matemática para cegos e deficientes visuais. Clique aqui e acesse a ementa do curso.