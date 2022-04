Fhaidy Acosta abril –

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e Agência de Negócios do Acre (Anac), organiza comitiva para participar do encontro empresarial de importação e exportação que reúne atores do comércio exterior. O Businnes Day Rondônia ocorre entre os dias 27, quarta-feira, e 29, sexta-feira e irá promover a integração entre Brasil, Peru, Bolívia, China e Estados Unidos.

Fazem parte da organização da comitiva a Federação das Indústrias do Acre (Fieac), a Federação das Associações Comerciais e Empresários do Estado do Acre (Federacre), a Associação Comercial do Acre (Acisa), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Conselho Regional de Administração (CRA) e o Conselho Regional de Contabilidade(CRC).

“Organizamos, em conjunto com os empresários acreanos e instituições, a participação neste importante evento, que visa promover o fortalecimento da economia, a integração e as relações com o comércio exterior”, explica o secretário da Seict, Assurbanipal Mesquita.

O estande do Acre foi montando e organizado em parceria com as instituições e empresários acreanos do ramo da indústria, comércio e serviços, que estarão expondo seus produtos no evento.

O evento irá proporcionar um ambiente internacional adequado às micro, pequenas e médias empresas, além de informações do comércio exterior e contato direto com investidores, por meio de palestras e networking (trabalho em rede).

Durante o evento terá apresentações culturais, rodas de negócios e exposições de produtos, fomentando o comércio exterior, a aquisição de experiências internacionais e a apresentação dos produtos locais com potencial de exportação para o mercado internacional.