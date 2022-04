Saúde Itinerante realiza mais de 1.400 atendimentos no Acre

A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), traz nesta segunda-feira, 25, o balanço das ações do programa Saúde Itinerante, realizado no sábado e domingo, 23 e 24, em Manoel Urbano e Plácido de Castro. No total, foram ofertados 1.418 atendimentos, entre consultas especializadas, odontológicas, atendimentos de enfermaria, serviço social, realização de exames laborais ou preventivos e distribuição de medicamentos.

O objetivo é dar celeridade ao tratamento de pacientes que aguardam na fila de espera, dando suporte aos municípios acreanos, levando profissionais de saúde e exames especializados onde há maior demanda reprimida.

“O governo tem trabalhando para levar assistência médica a todos os municípios acreanos. É importante ressaltar que o Saúde Itinerante Especializado se torna relevante porque possibilita a vinda da ajuda médica onde habita o paciente, desafogando a demanda nas unidades hospitalares”, destacou Paula Mariano, secretária de Saúde.

As ações foram voltadas a crianças com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Os atendimentos foram realizados na Unidade de Saúde Inácio Ribeiro, localizada na região central do município.

No geral, foram 43 consultas com neuropediatras; 25 com terapeuta ocupacional; 39 com fonoaudiólogo; também 39 com nutricionista; 46 com assistentes sociais; 41 atendimentos de saúde da família; 10 eletrocardiogramas; 10 ressonâncias agendadas; 4 entregas de medicamento; 10 encaminhamentos e 80 triagens.

Em Plácido de Castro

Os serviços com atendimentos multiprofissionais foram realizados na Escola Estadual Franklin Roosevelt, também localizada na região central da cidade. Foram 90 consultas ortopédicas; 56 atendimentos de ginecologia-obstetrícia; 37 com pediatra; 49 com otorrinolaringologista; 24 com clínico-geral; 18 atendimentos de serviço social; 111 de enfermagem e 30 procedimentos ginecológicos.

Também foram realizados 131 exames de ultrassonografia; 26 de endoscopia; 56 exames laboratoriais; 17 exames de nasolaringoscopia; 10 raio-x; além de 139 consultas reguladas; 37 exames regulados para o Into e 21 vacinas aplicadas.

A Divisão de Odontologia da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) também levou atendimentos especializados a Plácido de Castro. Dessa ação, participaram dois cirurgiões-dentistas, sendo um endodontista e um clínico-geral.

No total, foram atendidos 9 pacientes, realizados 15 procedimentos de restauração e obturados 15 canais.