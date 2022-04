A Incubadora de Empresas de Base Tecnológica do Instituto Federal do Acre (Incubac/CRB) acaba de lançar seu edital para receber propostas de Empresas e projetos que desejam se capacitar nos seus programas de pré-incubação e incubação. A definição para qual programa cada projeto se encaixa é feita pela banca avaliadora, segundo a maturidade de cada proposta e equipe ou empreendedor. A inscrição é gratuita e pode ser realizada com o preemchimento de formulário eletrônico disponível no site da Incubac: https://web.ifac.edu.br/incubac.

Além de definir suas propostas de serviço, produto ou processo inovador que precise de capacitação e apoio da Incubadora, os candidatos devem definir também se desejam ou não estar presencialmente instalados dentro dos espaços disponíveis no prédio da Incubac, localizado no Ifac/campus Rio Branco.

Clique aqui para acessar o edital

O edital é de fluxo contínuo e está aberto para submissão de propostas de qualquer startup ou pessoas interessadas em empreender em projetos de base tecnológica de todas as áreas do conhecimento, sem necessidade de ter tido vínculo com o Ifac, conforme explica o professor Reinaldo Maia Siqueira, coordenador da Incubac/CRB.

“Para ser incubado na Incubac/CRB, o candidato não precisa ter vínculo com o Ifac. A Incubadora é aberta a qualquer empreendedor que tenha como projeto ou empreendimento uma proposta de empresa de base tecnológica com um produto, processo ou serviço inovador, ou seja, com diferencial no mercado e/ou que tenha como base um desenvolvimento científico e tecnológico. Como incubado a empresa tem a sua disposição infraestrutura física, técnica e tecnológica para desenvolver seu negócio acompanhado por uma equipe de gestores, que tem como objetivo ajudar o empreendimento a colocar o mais rápido possível seu produto ou serviço no mercado de forma escalável”, esclarece Reinaldo Maia Siqueira sobre o programa de incubação e pré-incubação, que variam segundo cada projeto, de seis meses a três anos.

Os empreendedores ou startups aprovados serão capacitados em diferentes áreas de formação da empresa, considerando os cinco eixos prioritários: Empreendedor, Mercado, Gestão, Capital e Tecnologia, por equipe da Incubac, do NIT e consultores, mentores e empreendedores parceiros da Incubadora.

Para saber mais sobre o edital e como submeter suas propostas e valores, acesse a página da Incubac no endereço https://web.ifac.edu.br/incubac/