No aniversário de 109 anos de Tarauacá, governo entrega obras e comemora superação de desafios na região

Resley Saab/Agência de Notícias do Acre –

O governador Gladson Cameli inaugurou uma série de obras de revitalização de órgãos públicos e assinou ordens de serviço para novas reformas neste domingo, 24, em Tarauacá, dia em que o município, localizado a 410 quilômetros de Rio Branco, celebrou os seus 109 anos de fundação.

O governador e a equipe de secretários desembarcaram no aeroporto do município pouco depois das 8 horas, sendo recebidos pela prefeita Maria Lucinéia e pela comunidade. De lá, Gladson Cameli se deslocou para uma série de compromissos ao longo do dia, entre os quais a inauguração da Rádio Difusora de Tarauacá, um dos órgãos que passaram por revitalização como parte de um pacote de obras de quase R$ 500 mil e que contemplou o Sistema Público de Comunicação. Ali, ele entregou as duas rádios AM e FM e o novo transmissor transistorizado e totalmente digital.

“Hoje é dia de festa. E a gente olha tudo o que vem acontecendo e passa um filme na cabeça. Os últimos anos não têm sido fáceis. Além da pandemia, Tarauacá passou por várias enchentes. Estive aqui, várias vezes, acompanhando de perto a situação, mas hoje é um momento de celebrar”, ressaltou o governador.

“Ao entregar oficialmente a reforma do espaço onde funcionam a Aldeia FM e Rádio Difusora AM de Tarauacá, quero dizer a vocês que é uma alegria poder realizar esta obra no meu governo, pois as rádios são veículos de comunicação importantes no desenvolvimento de uma região, e a Difusora tem uma história bonita que não pode ser colocada de lado”, completou Gladson Cameli para uma plateia de servidores públicos municipais e estaduais, vereadores, representantes de associações e sindicatos e pessoas da comunidade.

Numa grande parceria com a prefeitura local, o governo do Estado montou uma força-tarefa para reconstruir e reorganizar a cidade de Tarauacá. Para isso, disponibilizou equipes de saúde, de assistência social, de infraestrutura e saneamento para os dias mais difíceis do município, que hoje celebra 109 anos com ruas limpas, asfaltadas e com a entrega de várias obras.

Em seu discurso, a secretária de Estado de Comunicação, Nayara Lessa, enalteceu os esforços da gestão Gladson Cameli na revitalização do Sistema Público de Comunicação, valorizando também todos os seus profissionais.

“O governador é conhecedor da precariedade que estava o Sistema, quando recebeu o governo. E essa unidade aqui em Tarauacá não poderia ser diferente. Por isso, hoje é motivo de grande alegria participar desse momento tão significativo, no dia do aniversário da minha cidade. Num momento em que moradores das comunidades rurais e das aldeias indígenas espalhadas pelos rios Tarauacá, Gregório e Muru, entre tantos outros, contam com o sinal das rádios do Sistema Público de Comunicação para interagir com a cidade, com as pessoas e com o mundo”, afirmou Nayara Lessa, em agradecimento aos presentes, sobretudo, ao secretário de Infraestrutura, Cirleudo Alencar.

“O trabalho dessa equipe [da Seinfra] nos permite hoje viver esse momento alegre, com a reinauguração da Rádio Aldeia e Difusora. Esta última há 18 anos não recebia quaisquer investimentos”, assinalou a secretária de Comunicação.



Além da reforma física das duas emissoras, a comemoração é também dos profissionais locais de rádio. Na Rádio Difusora, por exemplo, eles foram beneficiados com um novo transmissor transistorizado de 1,5 kW, muito mais potente e digital.

Albanir Morais, coordenador do Sistema Público de Comunicação de Tarauacá, diz que o município vive um novo momento, com os novos investimentos, já que o transmissor valvulado da Rádio Difusora de Tarauacá já tinha pelo menos 25 anos e funcionava de forma precária. “Hoje, com o novo transmissor digital, as pessoas estão tendo o privilégio de acessar o nosso sinal sem ruído e com um alcance muito maior”, comemora.

Para a prefeita Maria Lucinéia Menezes, o governador “mais uma vez demonstra uma lição de compromisso” com a população de Tarauacá. “O governador sempre teve um olhar diferenciado pelo nosso município. Esse carinho e respeito por nós se traduzem em benefícios como esses”, destacou Menezes.

Participaram também das solenidades os senadores Marcio Bittar e Sérgio Petecão, os deputado federais Alan Rick e Jesus Sergio e o deputado estadual Manoel Moraes, além de secretários de Estado, comandantes de corporações militares, diretores de governo, vereadores, presidentes de associações de moradores, de entidades de classe e a própria comunidade tarauacaense.

Alguns dos principais benefícios do governo do Estado para Tarauacá

1 – Reforma dos prédios das rádios AM e FM de Tarauacá e do abrigo do transmissor novo

Fonte: 100 – R$ 490.000,00

2 – Reforma do Casa de Comando do 7º Batalhão de Polícia Militar de Tarauacá

Fonte: Recursos próprios – R$ 215.941,02

Vicentti/Secom

3 – Serviços de manutenção preventiva e corretiva no Núcleo de Educação Profissional e de Tecnologia, o NEPT; o Núcleo foi ampliado e oferecerá cursos de formação continuada e técnica para os educandos do novo Ensino Médio dos municípios de Tarauacá, Feijó e Jordão, além de atender os demais profissionais de formação profissional ofertados pelo Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec).

Fonte: Recursos próprios – R$ 355.485,88

Governador Gladson Cameli, o deputado Alan Rick e a prefeita Maria Lucinéia Menezes descerram placa inaugural do NEPT. Foto: Marcos Vicentti/Secom

4 – Entrega da reforma da sede da Estação de Tratamento de Água (ETA)