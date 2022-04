Campanha Juruá Solidário: mais de 2,2 mil famílias assistidas

A Campanha Juruá Solidário, coordenada pela primeira-dama de Cruzeiro do Sul, Lurdinha Lima, e com o governo do Acre como principal parceiro, encerrou nesta sexta-feira, 23, a sua 2ª edição com a marca de 2.200 famílias assistidas.

As vítimas da enchente do Rio Juruá e seus afluentes receberam da ação humanitária, em 2022, suporte em mantimentos, roupas, água potável, colchões, calçados e material de limpeza e higiene pessoal.

Ao todo, 14 comunidades e abrigos foram beneficiadas com entrega de donativos. Foto: cedida

Lurdinha Lima lembrou do papel da boa política em se fazer presente na vida do cidadão no momento de crise. “Graças a Deus cumprimos, mais uma vez, a missão que nos foi dada. Com muito compromisso e responsabilidade levamos ajuda a cada família necessitada e alcançamos as metas da campanha”, destacou.

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, pontua que a iniciativa saciou a fome e a sede e tornou dignos os dias dos ribeirinhos atingidos pela inundação.

“Agradecemos ao governo do Estado e todos os seus órgãos e pastas envolvidos, ao deputado Nicolau Júnior e sociedade civil organizada. Todos foram muito importantes para o sucesso de mais uma etapa do nosso movimento solidário”, ratificou o mandatário.

Estado presente no momento de crise

Em meados de março deste ano, um cenário de caos se formou na região após o Rio Juruá ultrapassar a cota de alerta, que é de 13 metros. Ao todo, foram 11 bairros atingidos e 14 comunidades rurais afetadas, totalizando mais de 28 mil pessoas afetadas.

Diante disso, o governador determinou e ações coesas das secretarias e departamentos do governo garantiram assistência para região. Destaque para a entrega de 10 toneladas de alimentos, feita por Gladson Cameli ao Juruá Solidário.Em suas palavras proferidas na época, o chefe do Executivo reafirmou o compromisso de ajudar os acreanos quando eles mais necessitam. “O meu governo sempre estará ao lado povo”, reforçou.