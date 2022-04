Menos de um ano depois da última reforma, o Calcadão Raimundo Escócio voltou a desmoronar na noite desta sexta-feira (23). O Calçadão é um dos mais tradicionais pontos do comércio no Centro de Rio Branco e várias obras já foram realizadas na região por diferentes gestões -mas nada sustenta o solo por muito tempo.

Em 2017, uma enorme manta drenante foi instalada na obra de um muro de arrimo que prometia ser a solução definitiva para um problema que vinha se repetindo apesar das intervenções.

Acabar com a erosão no Calçadão Raimundo Escócio faz parte das promessas de campanha do prefeito Tião Bocalom.