Identidade visual da 47ª Expoacre foi escolhida pelos acreanos

Para democratizar ainda mais a tradicional feira agropecuária do Acre, a Expoacre, o Governo do Acre lançou enquete para definir a identidade visual da feira deste ano. Foram 473 votos nas redes sociais do governo para eleger a opção 1.

“Procuramos abordar na logo, as características da nossa região. A logo escolhida simboliza as cores da bandeira brasileira e valoriza a nossa cultura local com elementos que remetem à nossa agropecuária. A identidade visual é de suma importância para o evento. Ela estará presente em todos os locais”, explica a secretária de Comunicação, Nayara Lessa.

As três opções de marcas disponibilizadas para votação foram desenvolvidas pela equipe de criação e arte da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), que é responsável pela elaboração de todo o Plano de Comunicação da feira.

A enquete foi encerrada às 18h desta quinta-feira, 21. Os votos foram realizados por meio de comentários na publicação disponibilizada no feed do Instagram (@governo.acre) e no Facebook (Governo do Acre). Uma equipe da Secom fez a contabilidade dos votos.