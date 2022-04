Uso consciente de energia pode resultar em mais economia após anúncio da bandeira verde

Hábitos simples podem gerar economia para o consumidor

Com a bandeira verde em vigor, algumas ações de uso consciente podem potencializar a economia na conta de energia para aos consumidores. O Ministério de Minas e Energia definiu pelo fim da Bandeira de Escassez Hídrica que estava em vigor desde setembro do ano passado, o que representava uma taxa adicional de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. Desde o dia 16 de abril, já vigora a Bandeira Verde.

Mesmo com o alívio na conta, a Energisa Acre orienta o consumidor a ter atenção no uso da energia elétrica, especialmente porque as temperaturas começam a ficar elevadas nessa época do ano, e os equipamentos como refrigeradores e aparelhos de ar-condicionado naturalmente já consomem mais energia.

“Também é importante o cliente saber que, dependendo da data em que acontece a leitura do seu consumo, a cobrança poderá ser proporcional, e as duas bandeiras podem aparecer na sua próxima conta. Uma referente ao período até 15 de abril (bandeira escassez hídrica) e outra de 16 em diante (bandeira verde)”, explica o gerente comercial da Roberto Vieira de Carvalho.

Para entender melhor como o clima influencia na conta de luz, a Energisa conta com o apoio do ‘Descomplicador’, interpretado pelo ator Paulo Vieira. Com uma linguagem leve e divertida, o humorista usa uma forma simples e didática para esclarecer conceitos e informações sobre a conta de energia. Para saber mais acesse o endereço descomplicador.com.br.

Confira abaixo algumas dicas de economia de energia:

Ar-condicionado

● Não deixar portas e janelas abertas em ambientes com ar-condicionado

● Manter os filtros limpos

● Diminuir ao máximo o tempo de utilização do aparelho de ar-condicionado

● Colocar cortinas nas janelas que recebem sol direto

Geladeira

● Só deixar a porta da geladeira aberta o tempo que for necessário

● Regular a temperatura interna de acordo com o manual de instruções

● Nunca colocar alimentos quentes dentro da geladeira

● Deixar espaço para ventilação na parte de trás da geladeira e não a utilizar para secar panos

● Não forrar as prateleiras

● Descongelar a geladeira e verificar as borrachas de vedação regularmente

Iluminação

● Utilizar iluminação natural ou lâmpadas econômicas e apagar a luz ao sair de um cômodo; pintar o ambiente com cores claras

Ferro de passar

● Juntar roupas para passar de uma só vez

● Separar as roupas por tipo e começar por aquelas que exigem menor temperatura

● Nunca deixe o ferro ligado enquanto faz outra coisa

Aparelhos em stand-by

● Retirar os aparelhos da tomada quando possível ou durante longas ausências

Sobre as Bandeiras Tarifárias

Criado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o sistema de bandeiras tarifárias funciona como uma sinalização para que o consumidor de energia elétrica conheça, mês a mês, as condições e os custos de geração no país. Quando a produção nas usinas hidrelétricas (energia mais barata) está favorável, aciona-se a bandeira verde, sem acréscimos na tarifa. Em condições ruins, podem ser acionadas as bandeiras amarela, vermelha 1 ou vermelha 2. Saiba mais sobre as Bandeiras Tarifárias em vídeo educativo da Aneel: https://youtu.be/w1rS7_tGSvM