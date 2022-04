Tchê defende audiência para debater questão fundiária no Acre

O deputado Luiz Tchê disse nesta quarta-feira (20) estar consternado com a perda trágica de seu sobrinho de 33 anos. Contudo, ainda abalado, Tchê parabenizou a comissão que debate a pauta do boi no Assembleia Legislativa.

“O que não estava regular é a questão do bezerro”, observou. Ele pediu para o projeto encaminahdo pelo Poder Executivo possa ser votado ainda na sessão de hoje.

Ele lembrou a audiência pública para debater a regularização fundiária no Acre. A proposta é levar ao debate autoridades e produtores na busca de solução à questão fundiária.