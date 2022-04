O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), coronel Paulo Cézar Rocha dos Santos, participou, nesta quarta-feira, 20, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, de reunião com o ministro de governo plurinacional daquele país, Carlos Eduardo Del Castillo, para tratar da segurança transfronteiriça, envolvendo os dois países, principalmente em área abrangente à região do Alto Acre, pelo lado brasileiro.

Para o encontro, que resultou na deliberação de sete proposições voltadas à prevenção e combate aos crimes transfronteiriços, em Carta de Intenções celebrada pelas autoridades brasileiras e a cúpula do governo boliviano voltada à área de segurança, o secretário Paulo Cézar esteve acompanhado do diretor de operações da Sejusp, coronel Ulysses Araújo.

Ao final do evento, o titular da Sejusp avaliou a reunião como “muito objetiva e esclarecedora, pois buscou atalhos importantes para o sistema de segurança pública e para integração e coordenação de ações integradas”.

O secretário destacou a objetividade das sete proposições estabelecidas em documento, apontando que algumas delas “já vêm sendo colocadas em prática, a partir de acordo bilateral entre as forças e também derivadas da nossa última carta de intenções, firmada no encontro que realizamos no final do ano passado, em Rio Branco”.

Para Paulo Cézar, o produto mais importante do encontro foi a criação do gabinete de gestão integrada de fronteira, “que protagonizará um novo formato de se fazer segurança pública, voltado para atuação em área fronteiriça, pelo qual, vamos colher resultados importantes, derivados desse entendimento. Essa ferramenta é fundamental para a estratégia de combate ao narcotráfico, nosso principal inimigo”, pontuou.

O secretário revelou sua satisfação em ouvir do governo boliviano o desejo de realmente colaborar, “não somente em operações convencionais, mas, principalmente, em produção de conhecimento, com intercâmbio de informações vinculadas ao sistema prisional e, o mais importante, na solidificação de uma política de segurança pública voltada à fronteira, onde questões, até então insuperáveis, em face à soberania, podem ser sobrepujadas em prol de bem maior que é a segurança de todo cidadão e da sociedade de ambos países. Foi um dia importante para a segurança do Acre, em especial para a região do Alto Acre”, concluiu Paulo Cézar.

Do encontro, também participaram o comandante-geral da Polícia Boliviana, general Jhonny Máximo Aguilera; o vice-ministro da Segurança Cidadã da Bolívia, Roberto Ignacio Rios, o comandante do Departamento de Polícia de Santa Cruz de la Sierra, coronel Erik Henrique Holguim, o comandante do Departamento de Polícia de Pando, coronel Edwin Pérez Mendieta, a diretora-geral da Luta contra o Tráfico (Bolívia), doutora Carola Arraya Borges, além de outras autoridades ligadas à segurança daquele país.