O Líder do Governo na Aleac, Pedro Longo, disse que a Aleac debaterá a implantação do GNV, gás veicular, no Acre. “Constituímos um fórum com sindicatos de postos de gasolina, Federação das Indústrias, Aleac, motoristas de APP, e outros como o Ministério Público”, disse ele, anunciando o primeiro encontro do fórum agendado para maio próximo.

“Há desafios, como a logística e frota mas é um debate que tem de ser feito”, disse Longo, ressaltando a importância de oferecer à sociedade mais uma alternativa para abastecer os veículos.

Além desse tema, Longo destacou o debate sobre a pauta do boi, que deve ser viabilizada ainda hoje através da aprovação de projeto de lei alterando a pauta do imposto.

“Temos de ter o olhar para os mais os pequenos produtores”, disse.