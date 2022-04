O deputado estadual Jenilson Leite( PSB) recebeu no seu gabinete, na Assembleia Legislativa do Acre, o secretário municipal Cultura de Plácido de Castro, Daniel Rodrigues , que estava acompanhado do Emílio Amorim e do Cleudo Barros, para tratar do apoio para as atividades culturais do município. Dentre elas, o Show de Calouros- além das fronteiras.

Criado Criado na gestão do prefeito Camilo Silva ( PSD) , o show de calouros foi um marco na história local pela participação de dezenas de jovens talentos e contemplou moradores da zona rural e Vila Campinas.

Nesta edição, o evento além de contar com a participação dos talentos locais, será permitido a inscrição dos talentos musicais de Senador Guiomard e de Acrelândia. Por isso, foi denominado Show de Calouros – além das fronteiras.

O deputado estadual contribuirá com organização estrutural do evento, na qual será bastante ampla , com ornamentação pela cidade, principalmente na Praça Balbina , a exemplo do que ocorre no final de ano.

” Quero parabenizar ao prefeito Camilo e ao secretário Daniel por apostar na cultura, na descoberta de talentos musicais. Além disso, sabemos que um evento dessa grandeza atrai turista, e contribui com a economia local. Vamos apoiar mais essa ação da Prefeitura de Plácido de Castro, assim, como temos feito na ações de saúde”, afirma Leite.

O secretário municipal de Cultura, Daniel Rodrigues agradeceu ao deputado pela receptividade e disse que Jenilson tem sido um grande parceiro do município.

O Show de Calouros “A Voz de Plácido” é um projeto que visa descobrir novos talentos no município de Plácido de Castro, abrir espaço para novos valores musicais, divulgar a arte local e levar musica, entretenimento e cultura a uma população que por um longo período viveu momentos de quarentena e isolamento.

As inscrições do concurso inicia no dia 25 de abril, depois disso terá novas etapas e a final será no dia 03 de junho.