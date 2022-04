O deputado Daniel Zen relatou nesta quarta-feira (20) os problemas que impedem escolas do Acre iniciarem o ano letivo presencial.

Escolas não tem reaberto por falta de professores ou não concluíram as reformas nas estruturas físicas. “Dois anos e um mês e o governo não cuidou de suas unidades escolares”, disse, reafirmando que havia sim recursos para essas obras terem sido concluídas bem antes da previsão de iniciar o ano letivo presencial.

“Deixaram para última hora e às pressas”, disse, afirmando que o problema ocorre em dezenas de escolas do Acre. Além disso, há escolas que está na 4ª ou 5ª reforma. “Nunca vi isso, tanta reforma no mesmo mandato. Quando se faz reforma bem feita não precisa”, disse.

Toda vez que troca de secretário estão pintando as escolas.

Ele discorreu também sobre a fila de espera em Cruzeiro do Sul quanto ao atendimento à saúde da mulher. Zen denunciou também a falta de medicação especializada. Faltam medicamentos para Lupus e outras doenças.