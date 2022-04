O Centro de Idiomas da Ufac inicia sua oferta regular dos cursos Be You, a partir deste mês, com o objetivo de desenvolver habilidades de produção e compreensão oral e escrita em língua inglesa. Serão 120 vagas destinadas à comunidade interna e externa, com idade a partir de 15 anos. As inscrições estão abertas on-line até 21 de abril.

Os cursos serão semestrais e terão certificação de extensão com carga horária de 50 horas por módulo. Neste semestre, as vagas serão de níveis iniciante (duas turmas), básico (turma única) e pré-intermediário (turma única).

Os cursos serão presenciais e estarão sob a coordenação pedagógica dos English Teaching Assistants, Ikrom Alajoulin (University of Florida) e Liam Aranda (Middlebury College).

Para participar dos cursos é obrigatório o uso de máscara e envio de carteira de vacinação constando o esquema vacinal completo (duas doses) contra covid-19, no ato da inscrição.

Mais informações pelo e-mail [email protected] ou pelo site idiomasufac.com.

Turmas

– Be you Starter A (turma iniciante, A1): com o Prof. Cecil de Paiva Souza. Início: 28/04/2022; término: 28/07/2022. Dias e horário: quinta e sexta-feira, das 13h30 às 15h30. Vagas: 30.

– Be you Starter B (turma iniciante, A1): com o Prof. Ednelson Morais Viana. Início: 28/04/2022; término: 28/07/2022. Dias e horário: quinta e sexta-feira, das 15h às 17h. Vagas: 30.

– Be you Elementary (turma de inglês básico, A2): com a Prof.ª Raíne Carla Lima do Nascimento. Início: 26/04/2022; término: 26/07/2022. Dias e horário: terça e quarta-feira, das 16h às 18h. Vagas: 30.

– Be you Pre-Intermediate (turma de pré-intermediário, B1): com a Prof.ª Keyse Kerolayne Levy. Início: 25/04/2022; término: 15/08/2022. Dias e horário: segunda e quarta-feira, das 9h às 10h30. Vagas: 30.

A inscrição nas turmas depende do nível de conhecimento de língua inglesa. Caso não saiba como definir seu nível de conhecimento, faça o teste on-line.