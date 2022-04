Polícia Militar prende homem com mais de 400 munições ilegais

Assessoria de Comunicação da PMAC –

Uma equipe policial do 2° Batalhão de Polícia Militar (2°BPM) prendeu em flagrante na terça-feira, 19, um homem com munições de diversos calibres, no loteamento Praia do Amapá.

Os militares receberam informações que um indivíduo estava se deslocando para Rondônia em um táxi levando consigo armas e drogas. Os militares identificaram o veículo suspeito, de acordo com as características passadas pelo COPOM, e abordaram o táxi. Foi realizada a busca pessoal e veicular, sendo encontrada diversas munições de diferentes calibres.

O homem estava levando como sua bagagem um saco onde armazenava 175 munições de calibre 28, 60 munições de calibre 32, 50 munições de calibre 36, 30 munições de calibre 36, 125 munições de calibre 30, além de 11 maços de cigarros, e uma quantia em dinheiro.

Os militares encaminharam os envolvidos à delegacia, juntamente com todo material apreendido, para que que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.