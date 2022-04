Cruzeiro do Sul recebe mais de R$542 mil para cestas básicas às vítimas das cheias do Juruá

O Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), vai repassar mais de R$ 1,3 milhão a quatro cidades brasileiras, entre elas Cruzeiro do Sul, atingidas por desastres naturais.

As portarias que autorizam a liberação dos recursos foram publicadas na edição desta quarta-feira (20) do Diário Oficial da União (DOU).

Cruzeiro do Sul contará com mais de R$ 542 mil para a compra de cestas básicas, alcançando 32,5 mil pessoas naquele município.

Do total dos municípios beneficiados, três estão localizados na Região Sul do País e foram afetados pela estiagem. No Rio Grande do Sul, as cidades de Planalto e Cristal do Sul receberão R$ 405 mil e R$ 296 mil, respectivamente, para a compra de cestas básicas, combustível e reservatório para transporte de água. Serão mais de 6,8 mil pessoas beneficiadas.

Já no Paraná, o município de Guaraniaçu receberá R$ 93 mil para a aquisição de cestas básicas e de combustível para abastecimento de caminhão, beneficiando 4,7 mil pessoas.

Após a concessão do status de situação de emergência pela Defesa Civil Nacional, os municípios atingidos por desastres estão aptos a solicitar recursos do MDR para atendimento à população afetada. As ações envolvem restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de equipamentos de infraestrutura danificados.