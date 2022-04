Bestene destaca avanço das políticas de ação social no Acre

O deputado José Bestene disse nesta quarta-feira (20) que houve um evento da assistência social promovido pelo governo com a presença de representantes do Ministério da Cidadania.

Todas as secretarias dos 22 municípios foram representadas. “O governo Gladson Cameli esteve presente e continua o debate porque é de fundamental importância. Além do governo alocar R$4 milhões para todo o Acre, o governo federal irá entrar com recursos para prestar atendimento às famílias”, disse Bestene.

Em seguida, ele enalteceu ações da segurança pública, especialmente as políticas de prevenção á violência. “Temos visto a preocupação no sentido da prevenção”, disse.

Ele relata que tem visto nos bairros essas ações, com palestras envolvendo órgãos como o Ministério Público e Tribunal de Justiça.

Destacou ainda o curso de policiamento de fronteira.