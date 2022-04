Auxílio Brasil: R$50,9 milhões na economia do Acre em abril

Em abril de 2022, o Auxílio Brasil injetou R$ 50,9 milhões na economia do Acre, beneficiando diretamente 110.713 mil famílias no Acre.

Na região Norte, foram R$ 927,3 milhões destinados a 2,1 milhões de famílias. No Brasil como um todo, são mais de 18 milhões de famílias beneficiárias e um investimento que supera os R$ 7,4 bilhões neste mês.

Nesta terça-feira (19) o Ministério da Cidadania promoveu a Jornada Auxílio Brasil em Rio Branco, evento que contou com a presença do governador Gladson de Lima Cameli.

Cerca de 200 profissionais dos 22 municípios participaram também. A jornada visa tirar dúvidas e aproximar a população dos objetivos do Auxílio Brasil.