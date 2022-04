Advogada Paola Daniel é a nova titular do Meio Ambiente do Acre

Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), desta quarta-feira, 20, a nomeação da nova secretária de Estado de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), Paola Fernandes Daniel. A gestora foi apresentada aos servidores da pasta pelo secretário da Casa Civil, Jonathan Donadoni.Advogada, natural do Rio Grande do Sul, Paola Daniel reside no Acre há mais de 7 anos. Neste período, já teve vasta experiência como gestora pública, ocupando cargos de chefia na Secretaria de Estado de Habitação (Sehab), na Secretaria de Meio Ambiente de Rio Branco e na Fundação de Tecnologia do Acre. O convite para assumir a pasta partiu do governador Gladson Cameli, que solicitou responsabilidade e se colocou à disposição para ajudar no que for necessário.

“Agradeço a oportunidade que me foi dada. Trato isso como um desafio, mas já recebi incentivo do governador e pretendo, primeiramente, fazer um reconhecimento da casa, tomar pé de toda situação e em seguida fazer a secretaria girar em torno de suas competências e incentivar a política ambiental e indígena”, destacou a nova secretária de Meio Ambiente, Paola Daniel.