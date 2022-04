Saiba quais atrações da Expoacre 2022; dia 30 de julho começa

Com a redução dos casos de covid-19, o governo do Estado inicia a retomada dos eventos que aquecem a economia do Acre. Após dois anos suspensa, este ano será realizada a 47ª edição da Expoacre, entre os dias 30 de julho e 7 de agosto, em Rio Branco.

“Nossa meta é fazer a melhor Expoacre de todos os tempos em um momento que a população vem retomando a normalidade. O evento é um grande celeiro de negócios de diversos segmentos”, reforça Taiane Belarmino, diretora técnica da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo.

A maior feira agropecuária do Acre terá quatro grandes atrações nacionais, cavalgada e rodeio. No sábado, 30 de julho, ocorrerá a abertura do evento com a tradicional cavalgada saindo da Gameleira. O rodeio, que atrai grande número de pessoas, será entre os dias 31 de julho e 1 de agosto.

O calendário de shows se inicia na terça-feira, 2 de agosto, com a exibição do cantor Tierry. Na quarta-feira, 3 de agosto, o cantor Zé Vaqueiro se apresenta. E o cantor Wesley Safadão encerra a feira, no domingo, 7 de agosto.

O objetivo da organização é propiciar atrações para todos os públicos e gostos. Por esse motivo, haverá também show gospel, na quinta-feira, 4 de agosto. E na sexta-feira, 5 de agosto, será realizada a noite eletrônica, com a presença do DJ Ownboss, mais uma atração nacional.