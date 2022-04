O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) publicou nesta terça-feira (19) portaria para anunciar a abertura de concurso que irá contratar Agente Temporário Ambiental para mais de 100 unidades de conservação no País, entre elas o Parque Nacional da Serra do Divisor, no Acre.

A íntegra dos Editais, com indicação do quantitativo de vagas, período de inscrição, critérios de seleção e outras informações serão disponibilizadas no link: http://www.icmbio.gov.br/portal/.

A portaria 281 está publicada no Diário Oficial da União: https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-281-de-12-de-abril-de-2022-394178650