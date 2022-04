Às vésperas do Dia do Índio, o governador Gladson Cameli foi recebido com festa pelo povo NoKe Koi, também conhecido como Katuquinas, em Cruzeiro do Sul. Já na sua chegada os indígenas pintados e ornamentados conduziram o governador para o centro da maloca espiritual da aldeia, para realizarem uma dança tradicional em sua homenagem.

Em seguida, as diversas lideranças Noke Koi e os caciques visitantes, Joel Puyanawa e Erison Nukini, fizeram as suas reivindicações ao governador e à sua equipe de gestão. Gladson, que estava acompanhado do prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, prometeu resolver as demandas mais urgentes e explicou que a pandemia da covid-19 atrapalhou alguns dos projetos da sua gestão que estavam em andamento.

“Peço desculpas aos indígenas pela minha ausência, mas todos sabem que vivemos momentos difíceis durante a pandemia da covid-19, em que houve a necessidade de isolamento. Mas, passado o momento mais difícil, estou aqui para reiterar todo o apoio aos povos indígenas por meio do Estado. A gente precisa se unir para vencermos os desafios. Não vim aqui para tirar fotos, mas para ouvi-los e deixar o meu apoio, com o compromisso de que aquilo que pudermos fazer nós iremos fazer. Inclusive, algumas demandas mais urgentes eu já autorizei a minha equipe a resolver”, disse Gladson.

O prefeito Zequinha também ressaltou a importância da retomada da presença do Estado e da prefeitura nas aldeias indígenas no pós-pandemia.

“Já estamos aqui nas aldeias Noke Koi, o governo e a prefeitura, com as máquinas trabalhando, melhorando os acessos de todos os ramais. Tenham certeza de que, com a mudança da situação da pandemia, os investimentos chegarão com mais frequência. O fato do governador estar aqui demonstra a sua vontade de trabalhar para ajudar a população indígena do Acre”, pontuou Zequinha.

Os pedidos de ajuda dos caciques

Joel, cacique do povo Puyanawa, também se manifestou sobre a importância da visita do governador para ouvir as lideranças indígenas.

“Fico feliz em ver esse povo alegre que acredita em dias melhores. Reconheço que por mais vontade que o governador e o prefeito tivessem de fazer investimentos para os povos indígenas havia um decreto de emergência sanitária que impossibilitava essa interação. Mas quero ressaltar a importância de confraternização entre os nossos índios e as nossas autoridades. Acredito que muitas ações reivindicadas agora serão atendidas por intermédio do diálogo”, afirmou a liderança Puyanawa.

Adriano Katuquina ressaltou a importância das futuras parcerias com o governo para alavancar o desenvolvimento social do seu povo.

Gladson Cameli foi recebido com festa pelo povo NoKe Koi. Foto: Marcos Santos/Secom

“Nós somos brasileiros que precisamos de apoio na terra indígena. Queremos ajudar também o estado na sua economia por meio de investimentos que possam nos dar para fazermos uma agricultura sustentável, que preserve o meio ambiente, mas nos traga uma maior segurança alimentar”, ressaltou Adriano.

Edilson Katuquina, que é o cacique geral das 11 aldeias Noke Koi, destacou que brancos e índios são iguais e que todos merecem ter melhores condições de vida.

“Queremos produzir, mas sem destruir a floresta porque é dela que tiramos as nossas medicinas. É graças à força da natureza que estamos aqui. Um povo sem floresta não tem água, não tem caça, não tem pesca, não tem vida. Nós índios estamos resistindo há mais de 500 anos, porque aonde os homens brancos estão destruindo nós estamos reflorestando. O nosso compromisso é cuidar da Amazônia, o pulmão do mundo. E ninguém quer ver esse pulmão doente, porque se ele estiver doente o corpo inteiro, que é o nosso planeta, vai morrer”, afirmou o cacique Noke Koi.

Ao final do encontro, as lideranças Noke Koi, Puyanawa e Nukini entregaram cartas ao governador com as necessidades prementes dos seus povos. Gladson assinou os documentos entregues a ele com o compromisso de distribuí-los pelas diversas secretarias do Estado, para que ações sociais efetivas aconteçam aos indígenas acreanos, para compensar o tempo perdido com a pandemia.