Saiu edital para brigadista do Ibama; vagas em cidades do AC

Saiu hoje (18/4) o edital do processo seletivo para brigadistas do Ibama no Brasil. Há várias vagas para o Acre, nas cidades de Brasiléia e Sena Madureira. As inscrições tem datas diferentes entre uma e outra cidade.

Veja aqui os detalhes do certame:

EDITAL Nº 3/2022PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DE BRIGADISTAS, CHEFES DE ESQUADRÃO E CHEFES DE BRIGADA DO PREVFOGO/IBAMA

Processo nº 02001.013854/2020-23

O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – Ibama, nomeado pelo Decreto s/n de 09 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial da União no mesmo dia, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 23 do Anexo I, do Decreto nº 8.973, de 24 de janeiro de 2017, que aprovou a Estrutura Regimental do Ibama, publicado no Diário Oficial da União do dia subsequente e art. 130 do Regimento Interno aprovado pela Portaria Ibama nº 2.542 de 23 de outubro de 2020, publicada no Diário Oficial da União do dia 27 de outubro de 2020, considerando:

A situação de emergência ambiental para incêndios florestais, estabelecida pela Portaria MMA nº 78, de 03 de março de 2022 e a Portaria Ibama nº 874, de 11 de abril de 2022, resolve:

Art. 1º Tornar público o processo seletivo simplificado para provimento de vagas de Brigadistas, Chefes de Esquadrão e Chefes de Brigada, com fulcro no inciso IX, artigo 2º da Lei nº 8.745, de 09 de dezembro de 1993, de acordo com a seguinte tabela:

UF LOTAÇÃO VAGAS DATA DE INSCRIÇÃO LOCAL DE INSCRIÇÃO TEMPO DE CONTRATO AC Brasiléia Brigadista – 12 19/04/2022, de 10 às 12h e 14 às 17h30h Escritório do IBAMA, Avenida Geny Assis, nº 259, Centro, Brasiléia – AC 6 meses Chefe de Esquadrão – 02 20/04/2022, de 08 às 15h Chefe de Brigada – 01 AC Sena Madureira Brigadista – 12 26/04/2022, de 10 às 12h e 14 às 17h30h ICMBio, Galpão da sede da Brigada do Prevfogo, Rua Avelino Chaves, n° 1935, Sena Madureira – AC 6 meses Chefe de Esquadrão – 02 27/04/2022, de 7h30 às 12h e 14 às 16h Chefe de Brigada – 01 AM Humaitá – TI Tenharim Brigadista – 24 28 a 29/04/2022, de 09 às 16h Base da Brigada Tenharim, Aldeia Vila Nova, Humaitá – AM 6 meses Chefe de Esquadrão – 04 Chefe de Brigada – 01 AM Apuí Brigadista – 12 25 a 26/04/2022, de 09 às 16h Base da Brigada de Apuí, Secretaria Municipal de Meio Ambiente no município de Apuí – AM 6 meses Chefe de Esquadrão – 02 Chefe de Brigada – 01 AM Humaitá – PA Maria Auxiliadora Brigadista – 12 25 a 29/04/2022, de 09 às 16h Prefeitura Municipal de Humaitá, Humaitá – AM 6 meses Chefe de Esquadrão – 02 Chefe de Brigada – 01 BA Serra do Ramalho Brigadista – 12 19 a 29/04/2022, de 08 às 12h e 14 às 17h Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Serra do Ramalho, Parque de Vaquejada Joaquim Machado, s/nº, Centro, Serra do Ramalho – BA 6 meses Chefe de Esquadrão – 02 Chefe de Brigada – 01 BA Itaetê Brigadista – 24 16 a 31/05/2022, de 08 às 12h e 14 às 17h Sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Cultura de Itaetê, Avenida Magalhães Neto, nº 51, Centro, Itaetê – BA 6 meses Chefe de Esquadrão – 04 Chefe de Brigada – 01 GO Cavalcante – Brigadista – 12 28/04/2022, de 08 às 18h Centro Comunitário da Comunidade Quilombola Kalunga Engenho II, Zona Rural do município de Cavalcante-GO 6 meses Comunidade Engenho II Chefe de Esquadrão – 02 Chefe de Brigada – 01 GO Cavalcante – Brigadista – 12 28/04/2022, de 08 às 18h Centro Comunitário da Comunidade Quilombola Kalunga Engenho II, Zona Rural do município de Cavalcante-GO. 6 meses Comunidade Vão Chefe de Esquadrão – 02 do Moleque Chefe de Brigada – 01 GO Alto Paraíso Brigadista – 12 02/05/2022, de 08 às 18h Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Alto Paraíso de Goiás, Rua das Mangabeiras, Qd 07, Lt 01, Setor Planalto, Alto Paraíso de Goiás – GO 6 meses Chefe de Esquadrão – 02 Chefe de Brigada – 01 GO Minaçú – TI Avá Canoeiros Brigadista – 12 25/04/2022, de 08 às 18h Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Avenida Maranhão, 1.799, ao lado do Cine Vila de Furnas, Minaçu – GO 6 meses Chefe de Esquadrão – 02 Chefe de Brigada – 01 MA Grajaú Brigadista – 24 20 a 21/04/2022, de 08 às 12h e 13 às 16h Universidades Federal do Maranhão, Campus Grajaú, Grajaú – MA 6 meses Chefe de Esquadrão – 04 Chefe de Brigada – 01 MA Amarante do Maranhão – Aldeia Juçaral Brigadista – 12 20 a 21/04/2022, de 08 às 12h e 13 às 16h Sede da brigada na Aldeia Juçaral, TI Araribóia 6 meses Chefe de Esquadrão – 02 Chefe de Brigada – 01 MA Amarante do Maranhão – Aldeia Zutiwa Brigadista – 12 20 a 21/04/2022, de 08 às 12h e 13 às 16h Sede da brigada na Aldeia Zutiwa, TI Araribóia 6 meses Chefe de Esquadrão – 02 Chefe de Brigada – 01 MA Amarante do Maranhão – Aldeia Canudal Brigadista – 12 20 a 21/04/2022, de 08 às 12h e 13 às 16h Escola Indígena Cacique Suprino, TI Araribóia 6 meses Chefe de Esquadrão – 02 Chefe de Brigada – 01 MA Amarante do Maranhão – Aldeia Lagoa Comprida Brigadista – 12 20 a 21/04/2022, de 08 às 12h e 13 às 16h Escola Indígena da Aldeia Lagoa Comprida, TI Araribóia 6 meses Chefe de Esquadrão – 02 Chefe de Brigada – 01 MA Amarante do Maranhão – TI Governador Brigadista – 12 20 a 21/04/2022, de 08 às 12h e 13 às 16h Sede da brigada na Aldeia Governador, TI Governador 6 meses Chefe de Esquadrão – 02 Chefe de Brigada – 01 MA Fernando Falcão – TI Porquinhos Brigadista – 12 20 a 21/04/2022, de 08 às 12h e 13 às 16h Sede da brigada na Aldeia Porquinhos, TI Porquinhos 6 meses Chefe de Esquadrão – 02 Chefe de Brigada – 01 MA Montes Altos – TI Krikati Brigadista – 12 20 a 21/04/2022, de 08 às 12h e 13 às 16h Sede da brigada na Aldeia São José, TI Krikati 6 meses Chefe de Esquadrão – 02 Chefe de Brigada – 01 MA Bom Jardim – TI Caru Brigadista – 12 06 e 07/06/2022, de 08 às 12h e 13 às 16h Sede da brigada na Aldeia Maçaranduba, TI Carú 6 meses Chefe de Esquadrão – 02 Chefe de Brigada – 01 MS Aquidauana – Brigadista – 12 19 a 26/04/2022, de 08 às 16h Sede da Brigada Indígena, Aldeia Taunay Ipegue, Aquidauana – MS 6 meses Aldeia Taunay Ipegue Chefe de Esquadrão – 02 Chefe de Brigada – 01 MS Aquidauana – Brigadista – 12 19 a 24/04/2022, de 08 às 16h Escritório da Liderança da TI Limão Verde, Aquidauana – MS 6 meses Aldeia Limão Verde Chefe de Esquadrão – 02 Chefe de Brigada – 01 MS Miranda – Aldeia Cachoeirinha Brigadista – 12 19 a 28/04/2022, de 08 às 16h Secretaria da Escola Estadual Indígena Cacique Timóteo, Aldeia Cachoeirinha, Miranda – MS 6 meses Chefe de Esquadrão – 02 Chefe de Brigada – 01 MS Porto Murtinho – Brigadista – 12 21/04 a 01/05/2022, de 08 às 16h Sede da Brigada Indígena, Terra Indígena Kadiweu, Porto Murtinho – MS 6 meses Aldeia São João Chefe de Esquadrão – 02 Chefe de Brigada – 01 MS Porto Murtinho – Brigadista – 12 20/04 a 03/05 de 2022, de 08 às 16h Sede da Brigada Indígena, Terra Indígena Kadiweu, Porto Murtinho – MS 6 meses Aldeia Alves de Barros Chefe de Esquadrão – 02 Chefe de Brigada – 01 PA Itaituba Brigadista – 24 16 a 19/05/2022, de 08 às 12h e 14 às 18h Coordenação Regional do ICMBio em Itaituba – PA 6 meses Chefe de Esquadrão – 04 Chefe de Brigada – 01 PA Altamira – TI Menkragnoti Brigadista – 12 21 a 26/04/2022, de 08 às 12h e 14 às 18h Base Operativa do Ibama em Novo Progresso – PA 6 meses Chefe de Esquadrão – 02 Chefe de Brigada – 01 PA Altamira – TI Baú Brigadista – 12 21 a 26/04/2022, de 08 às 12h e 14 às 18h Base Operativa do Ibama em Novo Progresso – PA 6 meses Chefe de Esquadrão – 02 Chefe de Brigada – 01 PA Novo Progresso Brigadista – 12 21 a 26/04/2022, de 08 às 12h e 14 às 18h Base Operativa do Ibama em Novo Progresso – PA 6 meses Chefe de Esquadrão – 02 Chefe de Brigada – 01 PA Monte Alegre Brigadista – 12 30/05/2022, de 08 às 12h e 14 às 18h Secretaria Municipal de Meio Ambiente em Monte Alegre – PA 6 meses Chefe de Esquadrão – 02 Chefe de Brigada – 01 PA Oriximiná Brigadista – 12 03 a 06/06/2022, de 08 às 12h e 14 às 18h Secretaria Municipal de Meio Ambiente em Oriximiná – PA 6 meses Chefe de Esquadrão – 02 Chefe de Brigada – 01 PA Pau d’arco Brigadista – 12 22 a 29/04/2022, de 08 às 12h e 14 às 17h Base da brigada na Terra Indígena Las Casas 6 meses Chefe de Esquadrão – 02 Chefe de Brigada – 01 PA São Geraldo do Araguaia Brigadista – 12 09 a 13/05/2022, de 08 às 12h e 14 às 17h Base da brigada na Terra Indígena Sororó 6 meses Chefe de Esquadrão – 02 Chefe de Brigada – 01 PA Mojú Brigadista – 12 27/06 a 01/072022, de 08 às 12h e 14 às 17h Sede do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Mojú 6 meses Chefe de Esquadrão – 02 Chefe de Brigada – 01 PI Floriano Brigadista – 12 09 a 13/05/2022, de 09 às 11h e 14 às 17h Sede do Ibama/PI, Avenida Homero Castelo Branco nº 2240, Bairro Horto Florestal, Teresina – PI 6 meses Chefe de Esquadrão – 02 Chefe de Brigada – 01 PI Alvorada do Gurgueia Brigadista – 12 19 a 22/04/2022, de 09 às 11h e 15 às 17h Sede do Ibama/PI, Avenida Homero Castelo Branco nº 2240, Bairro Horto Florestal, Teresina – PI 6 meses Chefe de Esquadrão – 02 Chefe de Brigada – 01 PI Curimatá Brigadista – 12 19 a 22/04/2022, de 09 às 11h e 15 às 17h Sede do Ibama/PI, Avenida Homero Castelo Branco nº 2240, Bairro Horto Florestal, Teresina – PI 6 meses Chefe de Esquadrão – 02 Chefe de Brigada – 01 PI Uruçuí Brigadista – 12 02 a 06/05/2022, de 08 às 12h Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Rua Arica Leal, Centro, Uruçuí – PI 6 meses Chefe de Esquadrão – 02 Chefe de Brigada – 01 RO Porto Velho – Brigadista – 12 19 a 21/04/2022, de 09 às 16h Assentamento Joana D’arc, LH 15, Escola Municipal 15 de novembro, Porto Velho – RO 6 meses PA Joana D’arc Chefe de Esquadrão – 02 Chefe de Brigada – 01 RO Machadinho D’Oeste Brigadista – 12 02 a 06/05/2022, de 08 às 17h Prefeitura Municipal de Machadinho do Oeste – RO 6 meses Chefe de Esquadrão – 02 Chefe de Brigada – 01 RO Nova Mamoré Brigadista – 24 25 a 29/04/2022, de 09 às 16h Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Nova Mamoré – RO 6 meses Chefe de Esquadrão – 04 Chefe de Brigada – 01 TO Formoso do Araguaia – Parque Indígena do Araguaia Brigadista – 10 25 a 29/04/2022, de 08 às 12h e 14 às 18h Associação Indígena Barreira Branca, Zona rural, Sandolândia – TO 6 meses Chefe de Esquadrão – 02 Chefe de Brigada – 01 TO Pium – Parque Indígena do Araguaia Brigadista – 10 25 a 29/04/2022, de 08 às 12h e 14 às 18h Coordenação Técnica Local / Funai, Santa Terezinha – MT 6 meses Chefe de Esquadrão – 02 Chefe de Brigada – 01 TO Pium Brigadista – 20 25 a 29/04/2022, de 08 às 12h e 14 às 18h Coordenação Técnica Local / Funai, São Félix do Araguaía – MT 6 meses Chefe de Esquadrão – 04 Chefe de Brigada – 01 TO Lagoa da Confusão – Parque Indígena do Araguaia Brigadista – 10 25 a 29/04/2022, de 08 às 12h e 14 às 18h ICAPIB – Instituto de Caciques e Povos Indígenas da Ilha do Bananal, Av. Cartidio Fernandes, Centro, Formoso do Araguaia – TO e Aldeia Catàmjê, Terra Indígena Krahô-kanela, Lagoa da Confusão – TO 6 meses Chefe de Esquadrão – 02 Chefe de Brigada – 01 TO Tocantinópolis – TI Apinajé Brigadista – 12 25 a 29/04/2022, de 08 às 12h e 14 às 18h Escola da Aldeia São José, Terra Indígena Apinajé, Tocantinópolis – TO 6 meses Chefe de Esquadrão – 02 Chefe de Brigada – 01 TO Tocantínia – TI Xerente Brigadista – 12 19 a 22/04/2022, de 08 às 12h e 14 às 18h Base da Associação na Aldeia Cachoeirinha, Terra Indígena Xerente, Tocantínia – TO 6 meses Chefe de Esquadrão – 02 Chefe de Brigada – 01 TO Itacajá – TI kraholândia Brigadista – 12 19 a 22/04/2022, de 08 às 12h e 14 às 18h Escola da Aldeia Manoel Alves, Terra Indígena Kraolândia, Itacajá – TO 6 meses Chefe de Esquadrão – 02 Chefe de Brigada – 01 TO Lagoa da Confusão Brigadista – 20 25 a 29/04/2022, de 08 às 12h e 14 às 18h CONJABA – Coordenação Das Organizações Indígenas do Povo Javaé da Ilha do Bananal, Formoso do Araguaia – TO 6 meses Chefe de Esquadrão – 04 Chefe de Brigada – 01

Da remuneração por função:

Brigadista – R$ 1. 212,00 (mil duzentos e doze reais).

Chefe de Esquadrão – R$ 1.818,00 (mil oitocentos e dezoito reais).

Chefe de Brigada – R$ 2.424,00 (dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais).

Das atribuições:

Brigadista – Executar atividades relacionadas ao manejo integrado do fogo, tais como: prevenção, uso do fogo, monitoramento, preparação e combate aos incêndios florestais.

Chefe de Esquadrão – Comandar os brigadistas do esquadrão nas atividades de prevenção e combate, elaborar e executar o plano semanal de trabalho do esquadrão e zelar pela manutenção dos equipamentos, materiais e veículos da Brigada.

Chefe de Brigada – Executar as atividades administrativas referentes à brigada, coordenar a hierarquia de comando de chefes de esquadrão e brigadistas, enviar relatórios gerenciais e representar o Prevfogo localmente.

Art. 2º A íntegra dos Editais, com critérios de seleção e outras informações, estará disponibilizada no link: https://www.gov.br/ibama/pt-br/acesso-a-informacao/editais-e-convites/editais-de-contratacao-de-brigadas-federais-de-incendio

EDITAL Nº 4/2022PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DE BRIGADISTAS, CHEFES DE ESQUADRÃO E CHEFES DE BRIGADA DO PREVFOGO/IBAMA

O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – Ibama, nomeado pelo Decreto s/n de 09 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial da União no mesmo dia, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 23 do Anexo I, do Decreto nº 8.973, de 24 de janeiro de 2017, que aprovou a Estrutura Regimental do Ibama, publicado no Diário Oficial da União do dia subsequente e art. 130 do Regimento Interno aprovado pela Portaria Ibama nº 2.542 de 23 de outubro de 2020, publicada no Diário Oficial da União do dia 27 de outubro de 2020, considerando:

A situação de emergência ambiental para incêndios florestais, estabelecida pela Portaria MMA nº 78, de 03 de março de 2022 e a Portaria Ibama nº 874, de 11 de abril de 2022, resolve:

Art. 1º Tornar público o processo seletivo simplificado para provimento de vagas de Brigadistas, Chefes de Esquadrão e Chefes de Brigada de Brigadas Pronto Emprego, com fulcro no inciso IX, artigo 2º da Lei nº 8.745, de 09 de dezembro de 1993, de acordo com a seguinte tabela:

UF LOTAÇÃO VAGAS DATA DE INSCRIÇÃO LOCAL DE INSCRIÇÃO TEMPO DE CONTRATO BA Barreiras Brigadista – 24 19 a 29/04/2022, de 08 às 12h e de 14 às 17h Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Barreiras, Parque de Exposições Engenheiro Geraldo Rocha, s/nº, Barreirinhas – Barreiras – BA 6 meses Chefe de Esquadrão – 04 Chefe de Brigada – 02 CE Quixeramobim Brigadista – 24 02 a 06/05/2022, de 8 às 12h e de 13 às 17h Sede da Brigada Federal do Ibama Ceará, Rua Wellington Martins, s/nº , Quixeramobim – CE 6 meses Chefe de Esquadrão – 04 Chefe de Brigada – 02 DF Brasília Brigadista – 36 20, 25 e 26/04/2022, de 9 às 12h e de 14 às 17h Sede do Ibama, Bloco C (Prevfogo) – SCEN Trecho 2, L4 Norte, Brasília – DF 6 meses Chefe de Esquadrão – 06 Chefe de Brigada – 03 GO Cavalcante Brigadista – 24 25/04/2022, de 08 às 18h Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cavalcante, Largo Getúlio Vargas, s/nº, Centro, Cavalcante – GO 6 meses Chefe de Esquadrão – 04 Chefe de Brigada – 02 MS Corumbá Brigadista – 24 19/04 a 05/05/2022, de 09 às 11:30h e de 13h30 às 16h Escritório do IBAMA em Corumbá-MS, Rua Firmo de Matos, nº 479, Centro, Corumbá – MS 6 meses Chefe de Esquadrão – 04 Chefe de Brigada – 02 PE Serra Talhada Brigadista – 24 28 e 29/04/2022, de 9 às 12h e de 14 às 17h Base da BRIF Serra Talhada, Estação Experimental do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), Fazenda Saco, Zona rural de Serra Talhada – PE 6 meses Chefe de Esquadrão – 04 Chefe de Brigada – 02 RJ Rio de Janeiro Brigadista – 24 02 e 03/05/2022, de 10 às 16h Superintendência do Ibama no Rio de Janeiro, 6 meses Chefe de Esquadrão – 04 Praça 15 de Novembro, 42, 10º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ Chefe de Brigada – 02 RO Porto Velho Brigadista – 36 25 a 29/04/2022, de 09 às 16h Superintendência do Ibama em Rondônia, Av. Jorge Teixeira, 3559, Bairro Costa e Silva, Porto Velho – RO 6 meses Chefe de Esquadrão – 06 Chefe de Brigada – 02 TO Tocantínia Brigadista – 24 19/04/2022, de 08 às 12h e de 14 às 18h Base da Associação, Aldeia Cachoeirinha, Tocantínia – TO 6 meses Chefe de Esquadrão – 04 Chefe de Brigada – 02

Da remuneração por função:

Brigadista – R$ 1.818,00 (mil oitocentos e dezoito reais).

Chefe de Esquadrão – R$ 2.424,00 (dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais).

Chefe de Brigada – R$ 3.030,00 (três mil e trinta reais).

Das atribuições:

Brigadista – Executar atividades relacionadas ao manejo integrado do fogo, tais como: prevenção, uso do fogo, monitoramento, preparação e combate aos incêndios florestais, ficando à disposição para atuar em grandes operações de combate, à qualquer tempo.

Chefe de Esquadrão – Comandar os brigadistas do esquadrão nas atividades de prevenção e combate, elaborar e executar o plano semanal de trabalho do esquadrão e zelar pela manutenção dos equipamentos, materiais e veículos da Brigada, ficando à disposição para atuar em grandes operações de combate, à qualquer tempo.

Chefe de Brigada – Executar as atividades administrativas referentes à brigada, coordenar a hierarquia de comando de chefes de esquadrão e brigadistas, enviar relatórios gerenciais e representar o Prevfogo localmente, ficando à disposição para atuar em grandes operações de combate, à qualquer tempo.

Art. 2º A íntegra dos Editais, com critérios de seleção e outras informações, estará disponibilizada no link: https://www.gov.br/ibama/pt-br/acesso-a-informacao/editais-e-convites/editais-de-contratacao-de-brigadas-federais-de-incendio

EDITAL Nº 5/2022PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DE SUPERVISOR DE BRIGADAS ESTADUAL DO PREVFOGO/IBAMA

O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – Ibama, nomeado pelo Decreto s/n de 09 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial da União no mesmo dia, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 23 do Anexo I, do Decreto nº 8.973, de 24 de janeiro de 2017, que aprovou a Estrutura Regimental do Ibama, publicado no Diário Oficial da União do dia subsequente e art. 130 do Regimento Interno aprovado pela Portaria Ibama nº 2.542 de 23 de outubro de 2020, publicada no Diário Oficial da União do dia 27 de outubro de 2020, considerando:

A situação de emergência ambiental para incêndios florestais, estabelecida pela Portaria MMA nº 78, de 03 de março de 2022 e a Portaria Ibama nº 874, de 11 de abril de 2022, resolve:

Art. 1º Tornar público o processo seletivo simplificado para provimento de vagas de Supervisor de Brigadas Estadual, com fulcro no inciso IX, artigo 2º da Lei nº 8.745, de 09 de dezembro de 1993, de acordo com a seguinte tabela:

UF LOTAÇÃO VAGAS DATA DE INSCRIÇÃO LOCAL DE INSCRIÇÃO TEMPO DE CONTRATO AM Humaitá Supervisor de Brigadas – 01 19 a 20/04/2022, de 08 às 17h Superintendência do Ibama em Rondônia, 6 meses Av. Gov. Jorge Teixeira, 3559 – Costa e Silva, Porto Velho – RO BA Barreiras Supervisor de Brigadas – 01 19 a 29/04/2022, de 08 às 12h e 14 às 17h Sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo de Barreiras, Parque de Exposições Engenheiro Geraldo Rocha, s/nº, Barreirinhas, Barreiras – BA 6 meses DF Brasília Supervisor de Brigadas – 01 20, 25 e 26/04/2022, de 9 às 12h e de 14 às 17h Sede do Ibama, Bloco C (Prevfogo) – SCEN Trecho 2, L4 Norte, Brasília – DF 6 meses MA Amarante do Maranhão Supervisor de Brigadas – 01 20 e 21/04/2022, de 08 às 12h e 14 às 17h Gerência do Ibama em Imperatriz, Rua Dom Pedro II, nº 170, Beira Rio, Imperatriz – MA 6 meses MA Santa Inês Supervisor de Brigadas – 01 20 e 21/04/2022, de 08 às 12h e 14 às 17h Unidade Técnica de Santa Inês, Rodovia BR 316, km 140, Povoado São Raimundo, Pindaré-Mirim – MA 6 meses MA Imperatriz Supervisor de Brigadas – 01 20 e 21/04/2022, de 08 às 12h e 14 às 17h Gerência do Ibama em Imperatriz, Rua Dom Pedro II, nº 170, Beira Rio, Imperatriz – MA 6 meses MS Campo Grande Supervisor de Brigadas – 01 19 a 29/04/2022, de 08 às 16h Superintendência do Ibama em Mato Grosso do Sul, rua Euclides da Cunha, 975, Campo Grande – MS 6 meses MS Corumbá Supervisor de Brigadas – 01 19 a 29/04/2022, de 08 às 16h Unidade Técnica Nível II do IBAMA, Rua Firmo de Matos, 479, Corumbá – MS 6 meses RJ Rio de Janeiro Supervisor de Brigadas – 02 19 a 19/05/2022, de 10 às 16h Superintendência do Ibama no Rio de Janeiro, Praça 15 de Novembro, 42, Centro, Rio de Janeiro – RJ 6 meses RO Porto Velho Supervisor de Brigadas – 03 19 a 20/04/2022, de 08 às 17h Superintendência do Ibama em Rondônia, Av. Jorge Teixeira, 3559, Bairro Costa e Silva, Porto Velho – RO 6 meses TO Palmas Supervisor de Brigadas – 03 25 a 29/04/2022, de 08 às 12h e 14 às 18h Superintendência do Ibama no Estado do Tocantins, 6 meses Av. Teotônio Segurado, Quadra ACSI SE 40 (402 SUL), Lote 06, Conj 01, Palmas – TO TO Formoso do Araguaia Supervisor de Brigadas – 01 25 a 29/04/2022, de 08 às 12h e 14 às 18h Superintendência do Ibama no Estado do Tocantins, 6 meses Av. Teotônio Segurado, Quadra ACSI SE 40 (402 SUL), Lote 06, Conj 01, Palmas – TO TO Tocantínia Supervisor de Brigadas – 01 25 a 29/04/2022, de 08 às 12h e 14 às 18h Superintendência do Ibama no Estado do Tocantins, 6 meses Av. Teotônio Segurado, Quadra ACSI SE 40 (402 SUL), Lote 06, Conj 01, Palmas – TO TO Tocantinópolis Supervisor de Brigadas – 01 25 a 29/04/2022, de 08 às 12h e 14 às 18h Superintendência do Ibama no Estado do Tocantins, 6 meses Av. Teotônio Segurado, Quadra ACSI SE 40 (402 SUL), Lote 06, Conj 01, Palmas – TO

Da remuneração por função:

Supervisor Estadual de Brigadas: R$ 4.848,00 (quatro mil oitocentos e quarenta e oito reais).

Das atribuições:

Apoiar as ações técnico-administrativas das Coordenações Estaduais do Prevfogo e gerenciar as Brigadas do Prevfogo sob sua responsabilidade.

Art. 2º A íntegra dos Editais, com critérios de seleção e outras informações, estará disponibilizada no link: https://www.gov.br/ibama/pt-br/acesso-a-informacao/editais-e-convites/editais-de-contratacao-de-brigadas-federais-de-incendio

EDITAL Nº 6/2022PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS DE SUPERVISOR DE BRIGADAS FEDERAL DO PREVFOGO/IBAMA

O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – Ibama, nomeado pelo Decreto s/n de 09 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial da União no mesmo dia, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 23 do Anexo I, do Decreto nº 8.973, de 24 de janeiro de 2017, que aprovou a Estrutura Regimental do Ibama, publicado no Diário Oficial da União do dia subsequente e art. 130 do Regimento Interno aprovado pela Portaria Ibama nº 2.542 de 23 de outubro de 2020, publicada no Diário Oficial da União do dia 27 de outubro de 2020, considerando:

A situação de emergência ambiental para incêndios florestais, estabelecida pela Portaria MMA nº 78, de 03 de março de 2022 e a Portaria Ibama nº 874, de 11 de abril de 2022, resolve:

Art. 1º Tornar público o processo seletivo simplificado para provimento de vagas de Supervisor de Brigadas Federal, com fulcro no inciso IX, artigo 2º da Lei nº 8.745, de 09 de dezembro de 1993.

Da lotação:

Brasília/DF

Das Vagas:

03 vagas: Supervisor de Brigadas Federal – Manejo, Prevenção e Combate

01 vaga: Supervisor de Brigadas Federal – Geoprocessamento

01 vaga: Supervisor de Brigadas Federal – Educação Ambiental

01 vaga: Supervisor de Brigadas Federal – Capacitação e Treinamento

Da remuneração por função:

Supervisor de Brigadas Federal: R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais).

Das atribuições:

Assessorar as ações gerenciais do Prevfogo no combate aos Incêndios florestais, queimas prescritas, monitoramento por geoprocessamento, educação ambiental e capacitação e treinamento, incluindo a elaboração de Relatórios e Notas Técnicas.

Da duração do contrato de trabalho:

O contrato de trabalho terá a duração de 06 meses.

Das inscrições:

20, 25 e 26/04/2022, de 9 às 12h e de 14 às 17h no Prevfogo, localizado na Sede do Ibama, Bloco C – SCEN Trecho 2, L4 Norte, Brasília – DF

Art. 2º A íntegra dos Editais, com critérios de seleção e outras informações, estará disponibilizada no link: https://www.gov.br/ibama/pt-br/acesso-a-informacao/editais-e-convites/editais-de-contratacao-de-brigadas-federais-de-incendio

EDUARDO FORTUNATO BIM