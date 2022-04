Assessoria de Comunicação da PMAC

Guarnição do 2° Batalhão de Polícia Militar (2° BPM) apreendeu na tarde desta segunda-feira, 18, três armas de fogo, no bairro Santa Terezinha. Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido no local.

Os militares realizavam patrulhamento quando visualizaram dois cidadãos em fundada suspeita. A dupla, ao notar a presença policial, aparentou nervosismo e um deles conseguiu se evadir.

A equipe realizou a abordagem ao outro, sendo encontrado com ele, em uma bolsa, 03 armas de fogo, tipo escopera de calibres diversos, 09 troxuinhas de cocaína e um aparelho celular. O adolescente foi encaminhado a Delegacia.