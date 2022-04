O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC), publicou no Diário Oficial desta segunda-feira, 18, o edital Nº 009 e edital N° 010 Seplag/CBMAC, com o resultado final da prova objetiva e a convocação para o exame psicotécnico e a prova de aptidão física do concurso para Aluno Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Acre.

O exame psicotécnico será realizado no dia 21, e a prova de aptidão física ocorre no dia 24 de abril. Algumas dicas são importantes para os candidatos que estão aptos para a realização da segunda fase do concurso, como dormir bem na noite anterior, sendo desejável pelo menos oito horas de sono; alimentar-se adequadamente no café da manhã e/ou almoço, com uma refeição leve e saudável e evitar a ingestão de bebidas alcoólicas.

A colocação dos candidatos chamados para a segunda etapa do concurso será até a posição 488 na classificação da prova objetiva para Aluno Soldado Combatente do sexo masculino e a posição 124 para o sexo feminino. Os demais candidatos que não foram convocados dentro desta classificação, segundo consta no edital, estão automaticamente desclassificados para outras etapas.

A prova de aptidão física e o exame psicotécnico serão realizados na capital do Acre, Rio Branco, e em Cruzeiro do Sul, conforme opção do candidato no ato da inscrição. Quem realizou a primeira fase do certame nas cidades de Brasileia, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Rio Branco realizarão a segunda fase em Rio Branco. Já os candidatos que optaram pela realização da prova objetiva nas cidades de Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Tarauacá realizarão a segunda fase na cidade de Cruzeiro do Sul.

O cartão de convocação para o exame psicotécnico e a prova de aptidão física, contendo a data, o local e o horário de realização, será disponibilizado no endereço eletrônico do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) – www.ibfc.org.br, na aba “Local de Prova”.

O edital, bem como os atos complementares e eventuais retificações, será de responsabilidade do IBFC. O prazo de validade é de dois anos, a contar da data de publicação do edital de homologação do resultado final. O cadastro de reserva ficará limitado ao percentual de 20% das vagas existentes.

Para mais informações acessem o edital N°009 e N°010