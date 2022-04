Classificação dos artesãos para feira em Brasília; veja lista

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet), com o apoio do Sebrae, torna pública a lista definitiva da seleção dos artesãos acreanos que participarão do 15º Salão do Artesanato – Raízes Brasileiras, que será realizado em Brasília, no período de 4 a 8 de maio.

O resultado está disponível no Diário Oficial desta segunda-feira, 18.

Foram disponibilizadas para essa edição da feira: 10 vagas, sendo 40% destinadas para artesãos que não participaram da última feira apoiada pelo Programa do Artesanato Brasileiro (PAB).

A feira é para divulgação e venda dos produtos artesanais de todos os estados brasileiros. “O Salão do Artesanato é uma vitrine para o nosso artesanato, que sempre figura nas primeiras colocações em vendas, o que traz visibilidade e reconhecimento para nossos artesãos”, reforça o secretário da pasta, Jhon Douglas da Costa.