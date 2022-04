A Diretoria do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) participou de duas reuniões importantes com representantes do governo do estado para garantir melhorias para a classe, na terça-feira, 08. A primeira foi realizada na sede da entidade com o procurador-geral do estado, Marcos Mota, para cobrar os adicionais e gratificações a que os profissionais têm direito, mas não estão sendo pagos.

Na demanda com o procurador, o presidente do Sindmed-AC, Guilherme Pulici, cobrou o pagamento do adicional de titulação e pediu avanço na aplicação do pagamento do adicional de perícia de medicina legal, além de cobrar o pagamento do adicional noturno.

“O procurador disse que o adicional noturno já foi aprovado para aqueles que realizam plantões extras, mas, ainda não entendeu que aquele que realiza carga horária noturna normal também tem o mesmo direito, mas argumentei que servidores de outras categorias recebem, então ele sugeriu uma reunião com o setor de Recursos Humanos e a secretária de Saúde Paula”, explicou Guilherme.

Na reunião com o secretário de Estado de Governo, Ítalo Medeiros, o primeiro-secretário, Gilson Lima, cobrou o concurso público, o encaminhamento do LTCat para o pagamento correto do adicional de insalubridade, o pagamento do adicional de medicina legal para os médicos, adicional noturno, a reforma do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração (PCCR) e pagamento da etapa alimentação.

“Buscamos as respostas pertinentes às demandas que nos foram prometidas. Queremos avançar para que haja melhorias. O exemplo é do concurso que foi prometido e que precisamos de informações para que possamos promover, inclusive, um cursinho para os médicos associados ao sindicato”, cobrou Gilson Lima.

